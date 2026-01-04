;

“La semana que viene vamos a tratar de avanzar por él... La intención es traerlo, es un jugador que nos interesa”

Nicolás Russo, presidente de Lanús, hizo pública su intención de fichar a una de las figuras de Universidad de Chile.

Bastián Lizama

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Universidad de Chile podría perder a una de sus principales figuras para la temporada 2026. Matías Sepúlveda, una de las piezas claves del equipo, es seguido de cerca por Lanús, vigente campeón de la Copa Sudamericana y verdugo de los azules en la última edición del torneo continental.

Aunque hasta ahora solo se trataba de un interés, Nicolás Russo, presidente del club argentino, hizo pública su intención de fichar al jugador de 26 años, quien tiene contrato vigente con la U hasta diciembre de 2026.

“Seguramente la semana que viene vamos a tratar de avanzar por él, es un jugador importante”, señaló el dirigente en diálogo con Radio La Red de Argentina.

En esa línea, Russo reconoció que “la intención es traerlo. Es un jugador que nos interesa a nosotros y al cuerpo técnico. Hay que ver si nos podemos poner de acuerdo con el club y con el jugador”.

Con esto, resta esperar si Lanús avanza con una oferta formal por Matías Sepúlveda. En la última temporada, el volante disputó un total de 42 partidos, anotó 5 goles y entregó 8 asistencias, por lo que su eventual salida significaría una sensible baja para la U.

