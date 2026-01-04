;

Kast y presidente de Perú sostiene conversación por Venezuela: coincidieron en avanzar “hacia un proceso de transición”

Según indicaron desde el Gobierno peruano, ambos discutieron el tema migratorio, lo que será profundizado en la reunión que sostendrán este miércoles.

El gobierno de Perú informó durante este domingo que el presidente José Jerí mantuvo conversaciones con el Presidente electo chileno, José Antonio Kast, ante la crisis en Venezuela y la situación migratoria.

A través de sus redes sociales, se señaló que el mandatario peruano “sostuvo una conversación telefónica con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en la que abordaron la situación en Venezuela”.

Ambos coincidieron en la necesidad de avanzar hacia un proceso de transición que permita la recuperación de la democracia en ese país", agregaron.

“Asimismo, dialogaron sobre la problemática de la migración irregular en la frontera y acordaron profundizar en estos temas en la reunión que sostendrán en Lima el próximo miércoles", indicaron.

Cabe recordar que Kast se reunirá con Jerí este miércoles 7 de enero en Lima.

