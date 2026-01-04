;

Hijos de Cristián Campos rompen el silencio tras denuncia y lanzan grave acusación contra su padre

“Hubo momentos en mi infancia que ningún niño debiese vivir”, señalaron.

Hijos de Cristián Campos rompen el silencio tras denuncia y lanzan grave acusación contra su padre

Tras el escándalo que significó la denuncia de Raffaella di Girolamo en contra de Cristián Campos por abuso sexual, los hijos del actor, Antonio y Pedro Campos, rompieron el silencio.

En conversación con El Mercurio, ambos entregaron su versión de la situación, y lanzaron una grave acusación contra su padre.

Nos enteramos del abuso sexual perpetrado hacia mi hermana grande en diciembre de 2022. Mi madre nos convocó a una reunión familiar a los cuatro”, señaló Pedro.

Mientras que Antonio expresó que “después de esta reunión que tuvimos, en la que lloramos y nos abrazamos, decidimos —Pedro y yo— hablar con Cristián, y una semana después ya lo habíamos convocado a mi casa”.

Respecto de esta reunión, ambos indicaron que Cristián Campos “no estuvo a la altura”.

“Nosotros dos siempre tratamos de mantener una conversación de un padre con sus hijos, una conversación familiar y lamentablemente él nunca estuvo a la altura de esa conversación”, dijeron.

“Lo que obtuvimos de vuelta no fue contención, no fue preguntarnos cómo estábamos, sino que fueron puras descalificaciones, fueron puros insultos por su parte, sobre todo contra nuestra hermana”, complementaron.

Mientras que Pedro expresó que su padre “se demoró poco en adoptar una actitud violenta. Rápidamente, epítetos como ‘loca de m…’, ‘loca c…’, ‘ninfómana…’”, y otros calificativos como “adicta al sexo o mitómana”.

Grave acusación contra Cristián Campos

Por otro lado, Antonio Campos lanzó una dura acusación contra su padre, donde además cuestionó su versión respecto al caso que involucra a su hermana Raffaella di Girolamo.

“Desde niño vi un patrón repetitivo de mentiras. Y hubo momentos en mi infancia que ningún niño debiese vivir, en donde desde muy pequeño, en el computador familiar, a la vista, había fotografías de corte erótico, pornográficas, de niñitas”, sostuvo.

Si bien no pudo acreditar la edad de las mujeres de la foto, Antonio aseveró que “eran niñas no desarrolladas y desnudas”.

“Personas desconocidas. Pornografía de niñas desnudas y no desarrolladas. Y en ese momento podía darme cuenta de qué era una niña y una adulta”, cerró.

Cabe recordar que Cristián Campos fue sobreseído definitivamente por la Justicia en la causa por presunto abuso sexual presentada por su exhijastra, ya que el tribunal determinó que los hechos estaban prescritos.

