VIDEO. María José Prieto denunció “extrañas actitudes” de Raffaella di Girolamo: “Me perseguía, me imitaba”

La actriz dio una entrevista junto a Cristián Campos, donde hablaron de la acusación de abuso sexual y todo lo ocurrido.

Soledad Reyes

María José Prieto denunció “extrañas actitudes” de Raffaella di Girolamo: “Me perseguía, me imitaba”

María José Prieto se sentó ante José Antonio Neme y comenzó a repasar todo lo ocurrido desde que Raffaella di Girolamo denunció a Cristián Campos por abuso sexual.

La esposa del actor reveló inéditos detalles de su relación con la sexóloga, confesando que vivió cosas bastante extrañas mientras se vincularon.

“Yo el año 2000 la conocí y siempre era algo muy extraño en una mujer, como que me amaba, me odiaba, me hacía cosas, no era una persona fiable“, indicó en Only Fama.

Y agregó que “me perseguía, me imitaba, nos mentía, nos decía que fuéramos a un lugar, que le iban a pedir matrimonio porque Cristián me acaba de dar anillo, llegamos al lugar y el pololo no le pide matrimonio, no le tira anillo como decía ella".

Incluso señaló que, cuando iban a casarse con Campos, Raffaella invitaba al intérprete a su casa con la excusa de que estarían sus hijos.

"Cristián llegaba y estaba una expolola y no estaba ni el Antonio, ni el Pedro, y Cristián me decía ‘estoy acá en la casa y está esta otra mina’, cosas muy extrañas", afirmó.

