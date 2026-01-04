Fiscalía confirma que siguen investigando a Diosdado Cabello por su eventual participación en el crimen de Ronald Ojeda

En las últimas horas, la Fiscalía emitió un comunicado en el cual confirman que el número 2 del régimen chavista, Diosdado Cabello, sigue bajo investigación por su eventual participación en el crimen del exteniente Ronald Ojeda.

En la misiva, el fiscal regional Héctor Barros Vásquez, junto al fiscal jefe, Alex Cortez Meza, señalaron que la investigación sigue activa, y “cualquier nuevo imputado o detenido será incluido en la causa que se mantiene vigente, lo que podría incluir autoridades de dicho país, si los antecedentes así lo determinan”.

Por ende, se confirmó que “se sigue investigando especialmente la eventual participación en este crimen de personas que se desempeñan en el Gobierno Venezolano como el señor Diosdado Cabello conforme los antecedentes que se han obtenido hasta ahora en la carpeta investigativa y que dan cuenta de un homicidio de carácter político, según ya se ha sostenido desde el inicio de la investigación”.

Cabe consignar que la primera acusación del caso fue presentada por la Fiscalía ECOH el pasado lunes 29 de diciembre contra 20 acusados ya privados de libertad.

Mientras, se está a la espera de la realización de la audiencia de preparación de juicio oral.