Estas son las carreras universitarias que debes estudiar para no ser reemplazado por la IA, según Bill Gates

La inteligencia artificial sigue avanzando a pasos agigantados, con importantes mejoras y dando grandes saltos en los últimos años, creando grandes expectativas a futuro.

Hoy en día ya existe una amplia variedad de herramientas que facilitan el trabajo en diversas áreas empresariales, incluso en el mundo del entretenimiento.

Sin embargo, en la mayoría de los rubros abre espacio a una polémica no menor, abriendo paso a un importante nivel de incertidumbre y molestia entre los trabajadores.

Y es que se ha instalado la idea, un tanto alarmista y negativista, de que la IA reemplazará la labor humana en muchas disciplinas.

Frente a esto, son varios los expertos que ponen paños fríos y descartan la posibilidad, apelando a la necesidad de humanos en puestos fundamentales incluso por detrás de la inteligencia artificial.

Uno de ellos es el propio Bill Gates, voz más que autorizada en la materia, que se refirió a esta discusión yendo un paso más allá señalando un movimiento clave para hacerle frente a esta ‘amenaza’.

El programador apuntó a tres carreras universitarias resistentes al avance de la IA para el año 2026, enfocándose en áreas que dependen de habilidades humanas únicas como el juicio ético y la creatividad.

El cofundador de Microsoft destacó: Programación, Biología y Energía como disciplinas con futuro sólido ante la automatización.

Estas profesiones exigen capacidades que los algoritmos no replican por completo, según su análisis sobre el mercado laboral transformado por la IA. Gates enfatiza que, pese al progreso tecnológico, la supervisión humana experta permanece esencial en estos campos.

Importancia de la programación

La programación actúa como base alfabetizadora para industrias clave como salud, comunicación y seguridad. El magnate precisa que, “aunque la IA puede escribir códigos, aún necesita supervisión humana experta para desarrollarse correctamente”.

Los programadores son aquellos que corrigen sesgos, integran ética y dirigen sistemas complejos, tareas que superan las límites actuales de la automatización.

La complejidad esencial de la biología

Por otra parte, Gates califica la biología como “la ciencia de nuestro tiempo”, impulsada por biotecnología, edición genética y medicina personalizada.

Especialistas humanos interpretan datos biomédicos y toman decisiones en crisis sanitarias o enfermedades crónicas, donde el criterio experto (humano) prevalece sobre algoritmos.

Esta área demanda juicio irremplazable para innovaciones en salud frente a desafíos globales.

Sector energético

La transición a energías limpias posiciona este campo como estratégico contra el cambio climático. Bill resalta innovaciones como captura de carbono e hidrógeno verde, que requieren rediseñar sistemas complejos con visión ambiental.

La IA optimiza procesos, pero la creatividad humana lidera soluciones sostenibles de alto impacto, siendo una cualidad única e inigualable por la tecnología, siendo diferencial incluso entre las propias personas.