Menos gasto, más bienestar: el cambio silencioso que ya impacta la forma en que trabajamos en Chile y el mundo

La gestión de instalaciones dejó de ser un área operativa invisible para convertirse en una función estratégica clave dentro de las organizaciones. Así lo confirma el Informe sobre el estado global de la gestión de instalaciones 2025 de JLL, que analizó la experiencia de 248 empresas en más de 20 países, revelando un cambio profundo en la forma en que las compañías gestionan sus edificios, activos y espacios de trabajo.

En un escenario marcado por la incertidumbre económica, la volatilidad geopolítica y la aceleración tecnológica, el informe advierte que las organizaciones ya no pueden tratar la gestión de instalaciones solo como un centro de costos. Hoy, su impacto se extiende directamente a la continuidad operativa, la resiliencia del negocio y la experiencia de trabajadores y usuarios.

Uno de los datos más relevantes es el tamaño de la industria: el gasto global en gestión de instalaciones superará los 3 billones de dólares en 2026, una cifra comparable al PIB de Francia. Además, el modelo de gestión integrada es el que muestra mayor crecimiento proyectado, con una tasa anual de 6,6% hasta 2030, impulsado por la subcontratación estratégica y la consolidación de servicios.

El control de costos aparece como la principal prioridad para 2025. El 84% de los líderes consultados reconoce que el aumento de los costos operativos y las restricciones presupuestarias son su mayor preocupación, mientras que el 81% sitúa la eficiencia presupuestaria como objetivo central. Para enfrentar este desafío, las empresas están apostando por la optimización de proveedores, el uso intensivo de datos y la automatización de procesos.

La tecnología, y especialmente la inteligencia artificial, juega un rol cada vez más decisivo. Según el informe, el 28% de las organizaciones ya incorporó soluciones de IA en sus operaciones de gestión de instalaciones, pasando de pilotos a implementaciones a mayor escala. Estas herramientas permiten avanzar desde un mantenimiento reactivo a uno predictivo, reducir tiempos de respuesta y mejorar la toma de decisiones en tiempo real.

Sin embargo, la transformación digital no está exenta de obstáculos. Los principales desafíos identificados son la integración con sistemas heredados, la baja calidad de los datos y las limitaciones presupuestarias. Casi la mitad de las organizaciones reconoce que sus capacidades de datos aún son insuficientes para aprovechar todo el potencial de la IA.

Otro eje clave del informe es el factor humano. La gestión de instalaciones centrada en las personas se consolida como un elemento crítico para mejorar la experiencia laboral, la seguridad y el bienestar de los ocupantes. De hecho, existe una fuerte correlación entre la percepción positiva de los espacios de trabajo y el compromiso de los empleados, especialmente en contextos de trabajo híbrido.

La escasez de talento también preocupa a la industria. Con una fuerza laboral envejecida y dificultades para atraer perfiles especializados, las organizaciones están recurriendo a la automatización, la capacitación cruzada y el uso de tecnologías avanzadas para potenciar las capacidades humanas y asegurar la continuidad del negocio a largo plazo.

En materia de sostenibilidad, el informe subraya que los edificios son responsables de cerca del 42% de las emisiones globales de carbono, lo que posiciona a la gestión de instalaciones como un actor clave en la descarbonización. La eficiencia energética, la optimización de recursos y el cumplimiento regulatorio se convierten así en prioridades tanto ambientales como financieras.

En síntesis, el reporte de JLL plantea que la gestión de instalaciones se encuentra en un punto de inflexión. Aquellas organizaciones que logren integrar tecnología, datos, talento y una mirada centrada en las personas estarán mejor preparadas para transformar esta función en una verdadera ventaja competitiva en el nuevo escenario económico y laboral.