¿Guardas tus celulares viejos en casa? Estos son los peligros desconocidos a los que te puedes exponer

El recambio de celulares es cada vez más constante y una práctica casi común en gran parte de la ciudadanía, sobre todo en aquellos que ya tienen más edad y han adquirido varios a través de los años.

Y si bien en la actualidad hay varias opciones ecológicas y convenientes para reciclar los equipos viejos, es muy probable que varias personas acumulen unos cuantos en su casa.

Sin embargo, este hábito, que parece inofensivo, y seguramente se ha mantenido por años en muchos hogares, representa un foco de potencial peligro en caso de que no se cuente con la ‘supervisión’ debida.

De acuerdo a especialistas en tecnología y seguridad, estos dispositivos, acumulados en rincones olvidados, enfrentan riesgos considerables derivados del envejecimiento de sus componentes internos.

Las baterías de iones de litio, presentes en casi todos los teléfonos móviles, tablets y gadgets recargables, pierden capacidad con el paso del tiempo, incluso si permanecen inactivos durante meses o años.

Este deterioro provoca hinchazón visible que deforma la carcasa o levanta la pantalla, y en casos extremos genera fugas de electrolitos con gases tóxicos e inflamables capaces de iniciar incendios.

A nivel global, la GSMA registra más de 16.000 millones de celulares, de los cuales cerca de 5.000 millones están inactivos y muchos almacenados sin control en viviendas.

Escala del problema doméstico

Diversas encuestas revelan que tres de cada cuatro personas conservan al menos un celular viejo en casa, mientras que una de cada cinco acumula tres o más, impulsados por el miedo a perder recuerdos digitales o desconocimiento sobre su disposición final.

En Europa, el International Centre for STEM Education (ICSE) estima unos 700 millones de dispositivos abandonados, un volumen que agrava desafíos ambientales y de seguridad, especialmente en espacios cerrados o cerca de objetos combustibles.

Medidas preventivas

Frente a este escenario, se recomienda revisar anualmente los electrónicos guardados: elaborar un inventario y buscar indicios como abultamientos, olores inusuales o calor anormal.

Ante un celular hinchado, evita encenderlo o manipularlo; llévalo directamente a un centro de reciclaje autorizado o servicio técnico para extraer la batería de forma segura. Descarta por completo los tutoriales caseros que pueden llevar a más riesgos.

Antes de desecharlos, y si realmente piensas en seguir dándoles algún uso, considera renovar la batería en talleres especializados para extender su utilidad en tareas simples como alarmas, reproductores multimedia o cámaras de seguridad.

Por el contrario, en caso de que decidas desprenderte de aquellos celulares viejos de una vez por todas, recuerda que la mejor opción es buscar centros de reciclaje o sitios especializados.