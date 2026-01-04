;

VIDEO. Ben Brereton rompe su sequía en Inglaterra con este golazo: desahogo total para el chileno

El delantero nacional convirtió su segundo tanto con la camiseta del Derby County.

Ben Brereton logró romper este domingo su larga sequía goleadora con la camiseta del Derby County, al anotar un golazo en el duelo ante Wrexham por la fecha 26 de la Championship de Inglaterra.

Al minuto 33, el delantero chileno comandó un contraataque letal, dejó a un defensor en el camino con un regate y definió con categoría adentro del área para marcar el 1-1 parcial en el estadio Pride Park.

Con esto, Brereton sumó su segundo tanto con “Rams” desde su llegada en el pasado mercado de fichajes y acabó con una larga racha sin poder marcar. Su única conquista había sido el 20 de septiembre del 2025 ante el mismo Wrexham.

Eso sí, no todo fue positivo para el seleccionado nacional. Derby County terminó cayendo por 2-1 y quedó relegado en el 12° lugar de la Championship con 35 puntos, a seis de los puestos de playoffs por el ascenso a la Premier League.

