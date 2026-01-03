;

Vuelve el tenis chileno: Garin, Tabilo, Jarry y Barrios ya tienen rivales para el inicio de la temporada 2026

Los principales tenistas nacionales verán acción en el ATP de Hong Kong y el Challenger de Canberra.

Bastián Lizama

Alejandro Tabilo, Nicolás Jarry, Cristian Garin y Tomás Barrios | Getty Images

Alejandro Tabilo, Nicolás Jarry, Cristian Garin y Tomás Barrios | Getty Images / Zhe Ji

Arranca un nuevo año y, con ello, una nueva temporada para los principales exponentes del tenis chileno en el circuito ATP: Cristian Garin (79°), Alejandro Tabilo (82°), Tomás Barrios (111°) y Nicolás Jarry (122°).

Los cuatro representantes nacionales buscarán mejorar los resultados obtenidos el año pasado y ya tienen rivales definidos para sus primeros desafíos del 2026: la qualy del ATP de Hong Kong y el Challenger de Canberra.

Los primeros en saltar a la cancha serán Garin y Tabilo, que por poco quedaron fuera del cuadro principal del ATP 250 de Hong Kong. De hecho, ambos chilenos serán los primeros preclasificados y máximos favoritos de la fase previa.

“Gago” debutará ante el estadounidense Michael Mmoh (287°), mientras que “Jano” lo hará contra el francés Luca Van Assche (166°). En caso de ganar, necesitarán una victoria más para entrar al main draw del torneo asiático.

Los partidos de ambos están programados para la madrugada de este domingo 4 enero, no antes de las 01:00 horas de Chile.

Barrios y Jarry en el Challenger de Canberra

Por otro lado, Barrios y Jarry verán acción en el Challenger de Canberra, en Australia. En el caso del chillanejo, se medirá contra el local Philip Sekulic (521°), invitado por la organización.

En tanto, “Nico” espera a un oponente que vendrá desde la fase previa. Sus encuentros por la primera ronda todavía no han sido programados, pero se jugarán este lunes o martes, también en la madrugada de Chile.

Cabe destacar que estos torneos le servirán a los chilenos como antesala para disputar el primer Grand Slam de la temporada, el Abierto de Australia, que se desarrollará entre el 12 de enero y el 1 de febrero.

