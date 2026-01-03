Vuelve el tenis chileno: Garin, Tabilo, Jarry y Barrios ya tienen rivales para el inicio de la temporada 2026

Arranca un nuevo año y, con ello, una nueva temporada para los principales exponentes del tenis chileno en el circuito ATP: Cristian Garin (79°), Alejandro Tabilo (82°), Tomás Barrios (111°) y Nicolás Jarry (122°).

Los cuatro representantes nacionales buscarán mejorar los resultados obtenidos el año pasado y ya tienen rivales definidos para sus primeros desafíos del 2026: la qualy del ATP de Hong Kong y el Challenger de Canberra.

Los primeros en saltar a la cancha serán Garin y Tabilo, que por poco quedaron fuera del cuadro principal del ATP 250 de Hong Kong. De hecho, ambos chilenos serán los primeros preclasificados y máximos favoritos de la fase previa.

“Gago” debutará ante el estadounidense Michael Mmoh (287°), mientras que “Jano” lo hará contra el francés Luca Van Assche (166°). En caso de ganar, necesitarán una victoria más para entrar al main draw del torneo asiático.

Los partidos de ambos están programados para la madrugada de este domingo 4 enero, no antes de las 01:00 horas de Chile.

Barrios y Jarry en el Challenger de Canberra

Por otro lado, Barrios y Jarry verán acción en el Challenger de Canberra, en Australia. En el caso del chillanejo, se medirá contra el local Philip Sekulic (521°), invitado por la organización.

En tanto, “Nico” espera a un oponente que vendrá desde la fase previa. Sus encuentros por la primera ronda todavía no han sido programados, pero se jugarán este lunes o martes, también en la madrugada de Chile.

Cabe destacar que estos torneos le servirán a los chilenos como antesala para disputar el primer Grand Slam de la temporada, el Abierto de Australia, que se desarrollará entre el 12 de enero y el 1 de febrero.