Sampaoli sorprende y suma a un nuevo chileno al Atlético Mineiro de Iván Román: anuncio oficial

El casildense incorporó a su cuerpo técnico al exentrenador de La Roja Sub 15 y Sub 17, Cristián Leiva.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Son pocos los entrenadores chilenos que hoy ejercen su labor en el extranjero. Sin embargo, en las últimas horas se sumó un nuevo nombre a la lista: Cristián Leiva, quien fue anunciado por Atlético Mineiro como nuevo asistente en el cuerpo técnico de Jorge Sampaoli.

“El chileno va a integrar el comité técnico liderado por Jorge Sampaoli, que inició el pasado viernes la pretemporada 2026 en Cidade do Galo”, escribió el elenco brasileño a través de sus redes sociales.

“Con amplia experiencia futbolística, Cristian ya ha trabajado con Sampaoli en el comité técnico de la Selección Chilena y acumula pases en diferentes áreas de fútbol. ¡Buena suerte, Cristian!“, agregaron.

La sorpresiva llegada del “Flaco” se dio en medio de la pretemporada del “Galo”. El exfutbolista y otrora técnico de La Roja Sub 15 y Sub 17 ya se encuentra trabajando junto a Atlético Mineiro, que además tiene entre sus filas al defensor nacional Iván Román.

Cabe recordar que Cristian Leiva ya había sido parte del staff de Sampaoli en Universidad de Chile y luego en La Roja, siendo bicampeón de América en 2015 y 2016.

La última experiencia del DT de 49 años fue como ayudante de Ariel ‘Pata’ Pereyra en Colón de Santa Fe durante 2025. Además, ejerció como primer entrenador de Deportes Iquique entre las temporadas 2020 y 2021.

