Eduardo Vargas define su futuro y tiene nuevo club en el fútbol chileno: acuerdo cerrado

Eduardo Vargas volverá a vestir la camiseta de Universidad de Chile. Tras su salida de Audax Italiano y varias semanas de incertidumbre, el delantero de 36 años definió su futuro y será nuevo refuerzo azul para la temporada 2026.

Según informó el periodista César Luis Merlo, el bicampeón de América con La Roja firmará contrato por un año y se espera que sea oficializado dentro de las próximas horas por los canales oficiales de la U.

De esta manera, Vargas regresará al cuadro estudiantil después de 14 años y luego de su frustrado retorno a mediados del 2025, donde las diferencias económicas con la dirigencia de Azul Azul gatillaron que terminara recalando en La Florida.

Ahora, “Turboman” llegará a potenciar la delantera de los azules, tras las recientes salidas de Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras y Nicolás Guerra. De paso, se reencontrará con dos viejos conocidos: Charles Aránguiz y Marcelo Díaz.

En su primera etapa con la U, el campeón de la Copa Sudamericana 2011 disputó un total de 54 partidos, marcó 17 goles y entregó 11 asistencias. Luego, tuvo un largo recorrido en el extranjero por clubes como Napoli, Gremio, Tigre, Atlético Mineiro y Nacional, entre otros.