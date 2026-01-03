Trump fija los lineamientos tras la captura de Maduro: acusaciones, control y advertencia militar fueron ejes de su discurso

Santiago

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezó este sábado una extensa declaración pública desde Mar-a-Lago luego de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar estadounidense en Caracas.

El mandatario estuvo acompañado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, quienes complementaron el anuncio con antecedentes estratégicos y militares del operativo.

Superioridad militar y ejecución del operativo

Trump abrió su intervención destacando el éxito absoluto de la operación nocturna, afirmando que las fuerzas venezolanas fueron completamente superadas por el despliegue estadounidense.

“Todas las capacidades militares venezolanas fueron incapaces frente al trabajo de los hombres y mujeres de nuestras fuerzas militares que capturaron exitosamente a Maduro durante la noche”, sostuvo el mandatario, describiendo un escenario cuidadosamente preparado. “Era oscuro. Las luces de Caracas fueron apagadas mayoritariamente debido a cierta experticia con la que contamos. Estado oscuro y fue mortal”, añadió.

El presidente subrayó que no hubo bajas ni pérdidas de equipamiento estadounidense. “Ningún operador estadounidense fue asesinado. Ninguna pieza de equipo militar fue perdida”, recalcó, calificando la misión como “extraordinaria”.

Los detalles técnicos de la operación fueron entregados posteriormente por el general Dan Caine, quien explicó que se trató de una misión conjunta de aprehensión ejecutada durante la madrugada del 2 de enero, con una coordinación aérea, marítima y terrestre sin precedentes, involucrando más de 150 aeronaves y meses de planificación interagencial.

Maduro y Flores, acusados formales en Nueva York

Uno de los ejes centrales del discurso presidencial fue la dimensión judicial del operativo. Trump confirmó que Nicolás Maduro y Cilia Flores enfrentarán cargos formales ante tribunales estadounidenses.

“Maduro y Flores han sido acusados en el distrito sur de Nueva York por su campaña de narcoterrorismo mortífero en contra de los Estados Unidos y de sus ciudadanos”, afirmó, agregando que ambos imputados “pronto enfrentarán todo el poder de la justicia estadounidense en suelo estadounidense”.

El mandatario aseguró haber revisado personalmente la evidencia reunida por el Departamento de Justicia. “Yo he visto lo que tenemos. Es horrible y sorprendente que algo así pudiese ocurrir”, sostuvo.

Carteles, drogas y el Tren de Aragua

Trump vinculó directamente al régimen venezolano con el narcotráfico internacional y el crimen organizado transnacional. “El dictador ilegítimo Maduro fue el líder de una vasta red criminal responsable del tráfico de cantidades colosales de drogas ilícitas a Estados Unidos”, afirmó, mencionando al Cartel de los Soles como pieza clave de esa estructura.

En ese contexto, recordó el accionar del Tren de Aragua en territorio estadounidense y aludió al asesinato de Jocelyn Nungaray, una niña de 12 años. “Ellos secuestraron, asaltaron y asesinaron a Jocelyn. La dejaron muerta bajo un puente”, dijo, calificando a los responsables como “monstruos”.

“Maduro vació sus cárceles y envió a los peores monstruos a los Estados Unidos”, agregó, señalando que muchos provenían de prisiones e instituciones psiquiátricas.

Administración transitoria y control del país

Trump afirmó que Estados Unidos asumirá un rol directo en Venezuela mientras se concreta una transición política. “Vamos a cuidar el país. Vamos a manejar el país hasta que podamos hacer una transición segura y jurídica”, explicó.

El mandatario aseguró que Washington no permitirá que se repita un escenario de abuso de poder. “No vamos a dejar que quien asuma el poder en Venezuela no tenga el bienestar de los venezolanos en su corazón”, dijo, afirmando que Estados Unidos permanecerá en el país “hasta que llegue una transición apropiada”.

Petróleo, empresas estadounidenses y reconstrucción

Otro punto central del discurso fue la industria petrolera venezolana. Trump la calificó como “un desastre” y anunció la participación directa de compañías estadounidenses en su reconstrucción.

“Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras lleguen, inviertan miles de millones de dólares, arreglen la infraestructura caída y empiecen a hacer dinero para el país”, señaló.

El presidente acusó al régimen venezolano de haber expropiado activos construidos por Estados Unidos. “Eso constituye uno de los peores robos de propiedad estadounidense en la historia de nuestro país”, afirmó.

Advertencia militar y eventual segunda ofensiva

Trump confirmó que el despliegue militar estadounidense se mantiene activo en la región. “Estamos listos para llevar a cabo un segundo ataque mucho más grande si necesitamos hacerlo”, advirtió, señalando que todas las opciones continúan sobre la mesa hasta que las exigencias de Washington sean satisfechas.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, reforzó este mensaje al destacar que la operación demostró la capacidad de Estados Unidos para proyectar poder “en cualquier momento y en cualquier lugar”, calificándola como un ejemplo de “paz a través de la fuerza”.