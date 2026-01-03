;

Trump se refiere a su relación con China y asegura que no habrá problemas con Xi Jinping

El presidente estadounidense afirmó que mantiene una buena relación con el líder chino y que su país permitirá el acceso al petróleo.

Verónica Villalobos

Getty Images

Getty Images / DAN KITWOODNICHOLAS KAMM

Santiago

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la relación con China y a los recientes contactos entre autoridades chinas y el gobierno de Venezuela, restando relevancia a una eventual coordinación entre Beijing y el presidente venezolano Nicolás Maduro.

En una entrevista concedida a Fox News, Trump fue consultado por la periodista sobre su opinión respecto a que una delegación de China se habría reunido con Maduro en medio de la crisis venezolana. Ante la pregunta, el mandatario respondió que el tema no le genera mayor preocupación y destacó su vínculo personal con el presidente chino Xi Jinping.

“Tengo una muy buena relación con Xi y no habrá ningún problema”, afirmó Trump, descartando tensiones mayores con el gigante asiático pese al escenario de alta tensión geopolítica en América Latina.

En la misma conversación, el presidente estadounidense abordó el tema energético y aseguró que su gobierno permitirá el acceso al petróleo. “Van a conseguir petróleo. Vamos a permitir que la gente tenga petróleo”, señaló, sin entregar mayores detalles sobre los mecanismos o alcances de esa decisión.

Las declaraciones de Trump se producen en un contexto marcado por la ofensiva estadounidense en Venezuela, la captura de Nicolás Maduro y las reacciones internacionales que han seguido a estos hechos, mientras Washington observa con atención los movimientos diplomáticos de China y otras potencias en la región.

Contenido patrocinado

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: &#039;Por primera vez en mi vida...&#039;

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: 'Por primera vez en mi vida...'

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de &#039;Ride The Lightning&#039;

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de 'Ride The Lightning'

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad