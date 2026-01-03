Trump se refiere a su relación con China y asegura que no habrá problemas con Xi Jinping

Santiago

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la relación con China y a los recientes contactos entre autoridades chinas y el gobierno de Venezuela, restando relevancia a una eventual coordinación entre Beijing y el presidente venezolano Nicolás Maduro.

En una entrevista concedida a Fox News, Trump fue consultado por la periodista sobre su opinión respecto a que una delegación de China se habría reunido con Maduro en medio de la crisis venezolana. Ante la pregunta, el mandatario respondió que el tema no le genera mayor preocupación y destacó su vínculo personal con el presidente chino Xi Jinping.

“Tengo una muy buena relación con Xi y no habrá ningún problema”, afirmó Trump, descartando tensiones mayores con el gigante asiático pese al escenario de alta tensión geopolítica en América Latina.

En la misma conversación, el presidente estadounidense abordó el tema energético y aseguró que su gobierno permitirá el acceso al petróleo. “Van a conseguir petróleo. Vamos a permitir que la gente tenga petróleo” , señaló, sin entregar mayores detalles sobre los mecanismos o alcances de esa decisión.

Las declaraciones de Trump se producen en un contexto marcado por la ofensiva estadounidense en Venezuela, la captura de Nicolás Maduro y las reacciones internacionales que han seguido a estos hechos, mientras Washington observa con atención los movimientos diplomáticos de China y otras potencias en la región.