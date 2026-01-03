No es Independiente: aseguran que este inesperado cuadro trasandino viene por el fichaje de Vicente Pizarro

Este 2026 será un año complejo para Colo Colo. Sin participación internacional, el ‘cacique’ solo deberá centrarse en el ámbito local, afectando fuertemente las arcas financieras de ByN.

Es por ello que, en el Monumental, saben que la austeridad es primordial en el mercado de fichajes, salvo se concrete una venta, la que podría tener nombre y apellido: Vicente Pizarro.

El volante del ’popular’ fue uno de los más regulares del 2025 y por ello es que despertó el interés de varios equipos, entre ellos dos argentinos: Independiente es uno, para reemplazar la posible partida de Felipe Loyola al fútbol brasileño.

El otro cuadro que aparece en el horizonte del ‘Bicho’ es Rosario Central. Según información de TNT Sports, el volante podría recalar en el fútbol trasandino vistiendo los colores del cuadro ‘canalla’.

“Hoy no ha llegado una propuesta económica al club. Como ustedes, también sentimos los rumores de Rosario Central e Independiente. Estamos atentos a lo que pueda pasar, pero hasta el momento no hay nada”, aseguró durante la semana Daniel Morón, gerente deportivo de Colo Colo.