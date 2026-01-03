;

No es Independiente: aseguran que este inesperado cuadro trasandino viene por el fichaje de Vicente Pizarro

En Macul están al tanto de la posible partida del ‘Bicho’, sabiendo que es uno de los mejores jugadores del plantel.

Gonzalo Miranda

Getty Images

Getty Images

Este 2026 será un año complejo para Colo Colo. Sin participación internacional, el ‘cacique’ solo deberá centrarse en el ámbito local, afectando fuertemente las arcas financieras de ByN.

Es por ello que, en el Monumental, saben que la austeridad es primordial en el mercado de fichajes, salvo se concrete una venta, la que podría tener nombre y apellido: Vicente Pizarro.

El volante del ’popular’ fue uno de los más regulares del 2025 y por ello es que despertó el interés de varios equipos, entre ellos dos argentinos: Independiente es uno, para reemplazar la posible partida de Felipe Loyola al fútbol brasileño.

El otro cuadro que aparece en el horizonte del ‘Bicho’ es Rosario Central. Según información de TNT Sports, el volante podría recalar en el fútbol trasandino vistiendo los colores del cuadro ‘canalla’.

Hoy no ha llegado una propuesta económica al club. Como ustedes, también sentimos los rumores de Rosario Central e Independiente. Estamos atentos a lo que pueda pasar, pero hasta el momento no hay nada”, aseguró durante la semana Daniel Morón, gerente deportivo de Colo Colo.

Contenido patrocinado

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: &#039;Por primera vez en mi vida...&#039;

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: 'Por primera vez en mi vida...'

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de &#039;Ride The Lightning&#039;

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de 'Ride The Lightning'

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad