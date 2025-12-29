;

One Piece llega a su fin: concluye “primera temporada” tras 26 años de emisión (y 1.155 capítulos)

La serie volverá a ser emitida, pero aún faltan varios meses para aquello.

Juan Castillo

One Piece llega a su fin: concluye “primera temporada” tras 26 años de emisión (y 1.155 capítulos)

Tras 26 años de transmisión casi ininterrumpida, el pasado domingo One Piece vivió un momento histórico con el fin de la primera parte del anime.

Este “final” no implica el término definitivo de la serie, sino más bien una pausa o hiatus que se dará el mangaka Eiichiro Oda.

El cierre de esta primera etapa responde a una decisión estratégica de producción, permitiendo al estudio mejorar la calidad de animación al anunciar solo 26 capítulos por año, y sincronizar mejor el ritmo del anime con el manga, que se encuentra en su recta final.

La buena noticia para los fanáticos es que One Piece ya tiene regreso confirmado: el anime volverá a emitirse en 2026, retomando en abril la historia de los mugiwaras en Elbaph.

Esta nueva saga promete respuestas largamente esperadas, mayor protagonismo para personajes fundamentales y un avance decisivo hacia el desenlace de la historia, elevando aún más las expectativas de los fans.

Así, el fin de esta primera etapa no marca un adiós de One Piece, sino una transición histórica para el anime más emblemático de las últimas décadas.

