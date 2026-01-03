“Debe asumir de inmediato”: María Corina Machado exige que Edmundo González tome el poder de Venezuela

Ante supuesta orden de captura: Costa Rica ofrece asilo político a María Corina Machado y Edmundo González / Marcelo Perez del Carpio

Durante este sábado, la dirigente opositora venezolana María Corina Machado reaccionó públicamente a la captura de Nicolás Maduro, difundiendo un mensaje en redes sociales en el que sostuvo que Edmundo González Urrutia debe asumir de inmediato como presidente de Venezuela.

En su declaración, Machado afirmó que “esta es la hora de los ciudadanos que arriesgaron todo por la democracia el 28 de julio. Elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente de Venezuela, y debe asumir su mandato constitucional de inmediato ”, expresó, agregando que también debe ser reconocido como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional.

La líder opositora y premio Nobel de la Paz, aseguró que el sector democrático se encuentra en condiciones de avanzar hacia el cambio de poder. “Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder”, señaló, llamando a la ciudadanía a mantenerse activa y organizada mientras se concreta la transición democrática.

En esa línea, Machado pidió a los venezolanos que se encuentran en el país mantenerse atentos a próximas instrucciones que serán difundidas por canales oficiales, mientras que a quienes están en el exterior los convocó a seguir movilizados y a involucrar a gobiernos y ciudadanos de otros países en el proceso de reconstrucción institucional.

“En estas horas decisivas, reciban todos mi fuerza y mi confianza. Seguimos alerta y en contacto”, cerró el mensaje.

El propio González Urrutia replicó el comunicado desde su cuenta de X, sumando un breve pronunciamiento: “Venezolanos, son horas decisivas. Sepan que estamos listos para la gran operación de reconstrucción de nuestra nación”.