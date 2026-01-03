;

“Estamos listos para asumir el gobierno”: la advertencia de María Corina Machado tras la detención de Maduro

La líder opositora aseguró que existe una hoja de ruta para una transición inmediata y afirmó contar con respaldo interno e internacional, en medio de la ofensiva estadounidense.

Cristóbal Álvarez

Getty Images

Getty Images

Durante este sábado, la líder opositora María Corina Machado aseguró que la oposición se encuentra en condiciones de asumir el gobierno de Venezuela, en un contexto marcado por una fuerte escalada de tensión tras los recientes anuncios del gobierno de Estados Unidos sobre operaciones militares en territorio venezolano.

Estamos listos para asumir el gobierno”, afirmó Machado, declaración que fue interpretada como un desafío directo al Ejecutivo en funciones, encabezado por Nicolás Maduro.

La dirigente sostuvo que el país atraviesa un “momento histórico” y que existe una hoja de ruta definida para avanzar hacia una transición política inmediata, con respaldo interno e internacional.

Las palabras de Machado se conocieron luego de que el presidente estadounidense Donald Trump asegurara públicamente que el Ejército de su país capturó a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, versión que fue rechazada por las autoridades venezolanas y que generó preocupación en la región.

En ese marco, la opositora ratificó su alianza con Edmundo González Urrutia, señalando que el objetivo central del eventual nuevo gobierno sería la restauración del orden democrático, la liberación de los presos políticos y la reconstrucción institucional de Venezuela.

Desde el oficialismo, en tanto, figuras del entorno de Maduro reiteraron llamados a la calma y a la movilización, asegurando que no cederán ante presiones externas.

