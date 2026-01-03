Sucesora de Maduro no estaría en Venezuela: fuentes revelaron su ubicación

Este sábado, y en medio de versiones cruzadas sobre el paradero del círculo de hierro de Nicolás Maduro, se conoció cuál sería el paradero la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.

En concreto, la segunda autoridad venezolana se encontraría en Rusia , según informaron cuatro fuentes a Reuters, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que el mandatario venezolano fue capturado por fuerzas estadounidenses tras un ataque al país.

Sin embargo, de acuerdo con información de Reuters, el hermano de la vicepresidenta, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, permanece en Caracas. Tres fuentes con conocimiento directo de su paradero confirmaron que se encuentra en la capital venezolana.

Durante la mañana, Delcy Rodríguez difundió un mensaje de audio a través de la televisión estatal, en el que exigió al gobierno de Estados Unidos una prueba de vida de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en medio de la incertidumbre generada tras la captura.

En tanto, Jorge Rodríguez no ha realizado apariciones públicas desde el ataque, mientras siguen las versiones contradictorias sobre el paradero del grupo.