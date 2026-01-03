;

FOTO. Con ‘bailecito’ de Trump: ex jugador de Colo Colo festejó detención de Nicolás Maduro

José Manuel Rey celebró en sus redes sociales lo sucedido la madrugada de este sábado.

Gonzalo Miranda

José Manuel Rey celebró lo sucedido en su país

Pasan las horas y las repercusiones en redes sociales continúan. Este sábado por la madrugada, el Gobierno de Estados Unidos encabezó una intervención militar en Venezuela que terminó con la detención y deportación de Nicolás Maduro, mandatario de venezolano.

En ello, los festejos de gran parte de la comunidad venezolana no se hicieron esperar en Chile y el mundo, y en la misma Venezuela celebraron otros ciudadanos, como el ex defensor de Colo Colo, José Manuel Rey.

El ex central campeón con el ‘cacique’ el 2009 utilizó sus redes sociales para celebrar lo sucedido con el mandatario venezolano, ante la grave crisis social y política que atraviesa dicho país.

En su cuenta de Instagram, Rey publicó un video donde aparece una caricatura de Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, bailando joropo, danza tradicional de Venezuela.

Perfect timing! ¡Este 10 de enero celebramos!!!”, escribió Rey en referencia a la toma de posesión de poder de Maduro, que el próximo sábado cumpliría uno y siete años, respectivamente.

El posteo de José Manuel Rey

