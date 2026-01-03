Chile da el primer golpe y debuta con una victoria en la Kings League ante Países Bajos

Este sábado 3 de enero comenzó a disputarse la World Cup Nations 2026 de la Kings League dejando varios resultados interesantes para analizar.

Entre la programación destacaba el debut de Chile, que se midió frente al combinado de Países Bajos en un cruce complicado, pero que sin duda serviría como prueba de fuego para las pretensiones futuras.

‘La Roja’ tuvo una presentación más que interesante y dio el primer golpe quedándose con el triunfo vía penales. En tiempo reglamentario el marcador quedó 3-3, pero tras el shootout todo quedó 3-1 a favor de los chilenos.

El guardameta Matías Herrera, quien además abrió el marcador con el primer gol del partido, brilló bajo los palos, siendo clave para el éxito en el uno contra uno de esta modalidad especial.

Por su parte, Matías Donoso, Ignacio Herrera y Juan Araya destacaron con su precisión al anotar los goles respectivos.

De esta manera, Chile comenzó la KWC Nations de la mejor forma y liderando el Grupo A, a la espera de lo que hagan Marruecos y Colombia la jornada de domingo 4 de enero.

Ignacio Herrera se mostró ilusionado con esta victoria y espera seguir en racha: “Significa mucho para nosotros este triunfo. Nos tomamos con seriedad este torneo. El equipo se va a soltar y queremos ir partido a partido", comentó a RG.

“Mathías Vidangossy me invitó y agradezco la oportunidad. Acá hay muchos jóvenes y trataremos de llegar lo más alto posible”, agregó.

Próximos desafíos

De acuerdo al calendario de la World Cup Nations 2026 de la Kings League, Chile se enfrentará a Marruecos el miércoles 7 de enero a las 18:00 horas por la segunda fecha.

Posteriormente, en la tercera jornada, se medirá ante Colombia el domingo 11 de enero, en el mismo horario de las 18:00 hrs.