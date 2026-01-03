;

VIDEO. Movimientos antiimperialistas protestan fuera de la embajada de EE.UU. en Chile tras ataque a Venezuela

Los manifestantes llegaron con lienzos en los que señalaban que “Maduro es la excusa, para el petróleo pa’ USA”.

Juan Castillo

Alejandra Rojas

Grupos denominados antiimperialistas llegaron hasta la embajada de Estados Unidos en Chile para protestar ante la incursión militar realizada en Venezuela.

Vicente Durán, del frente antiimperialista Chile, dijo en conversación con Radio ADN que “venimos a manifestarnos en contra de la agresión imperialista, del imperialismo yanqui, contra lo que es el pueblo y también sobre todo la nación venezolana”.

“Si bien hemos dicho que podemos tener críticas a lo que puede hacer el gobierno, creemos que no puede ser el mandatario de otro país, no puede ser el imperialismo yanqui, el que decida la política, ni tampoco qué mandatario puede o no estar gobernando”, agregó.

“Sabemos nosotros que Venezuela es la mayor reserva de petróleo en la actualidad, y eso es lo que fueron a hacer. No vienen a combatir el narco, no vienen a combatir la miseria ni el desempleo, vienen a agredir a los pueblos del mundo con su política”, declaró.

Asimismo, el manifestante expresó que “el imperialismo es un tigre, pero de papel, aparentemente parece ser poderoso, pero esta bestia herida hoy día lanza sus últimos zarpazos, porque necesitan la violencia para ejercer su dominio”.

Según Durán, si EE.UU. quisiera ayudar “primero que todo no invades, no bombardeas. Si tú quieres ayudar, lo que haces es un real trabajo de apoyar a los pueblos a su autodeterminación".

El pueblo venezolano hoy día está repartido por Latinoamérica, porque evidentemente han sufrido con un régimen con el que no están de acuerdo. Sin embargo, eso no le da derecho a otra nación de invadir, de bombardear o de masacrar a civiles y también a sus elementos del gobierno", complementó.

Finalmente, afirmó que “la única ayuda que el imperialismo yanqui está haciendo es a sí mismo. Porque lo que ellos buscan es el petróleo, es el oro, son los recursos naturales, es la ubicación estratégica que tiene Venezuela en Sudamérica, y que hoy día van por más".

