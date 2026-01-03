;

VIDEO. Actriz de Marvel reveló que quedó con daño cerebral tras una lesión traumática y mantiene “capacidad disminuida”

La intérprete ha brillado en otras series a pesar de que hoy está alejada del estrellato en primera línea.

José Campillay

Actriz de Marvel reveló que quedó con daño cerebral tras una lesión traumática y mantiene “capacidad disminuida”

Bien se sabe que cada actor del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) cuenta con una importante cantidad de seguidores y suele captar la atención de la prensa especializada en el mundo del espectáculo.

Y si bien durante todo el año se sigue de cerca la carrera de cada uno de ellos, cada tanto salen a la luz algunas noticias que no están relacionadas del todo con su vida profesional.

Ese es precisamente el caso de una actriz que ha participado de algunas películas de la franquicia, pero que lamentablemente hoy vuelve a la opinión pública por algo preocupante y negativo.

Se trata nada más y nada menos que de Evangeline Lilly, encargada de dar vida a Hope Van Dyne / Avispa en el UCM, con apariciones en Ant-Man y Avengers: Endgame.

Revisa también:

ADN

Además de su rol en Marvel Studios, la canadiense también es ampliamente reconocida por títulos como Lost, El Hobbit, Gigantes de acero y Pequeño demonio, entre otros.

Sin embargo, hoy conmueve y preocupa a sus fanáticos al reconocer que padece de daño cerebral como consecuencia de un accidente que le provocó una conmoción grave.

El hecho ocurrió en mayo de 2025, cuando se desmayó en una playa y cayó de cara contra una roca, dejando secuelas que afectan múltiples funciones cognitivas.

A través de su cuenta de Instagram, Lilly compartió los resultados de sus escáneres cerebrales, anunciando la llegada del Año del Caballo con “malas noticias” sobre su conmoción.

Explicó que “casi todas las áreas de mi cerebro funcionan con capacidad disminuida... Sí, tengo daño cerebral por el TBI (Lesión Cerebral Traumática) y posiblemente otros factores en juego”, afirmó.

Un impacto sensible

Evangeline reveló que tras el accidente dejó la actuación y se ha dedicado netamente a su recuperación. Esto, sumado a que sus capacidades se han visto claramente afectadas.

“Mi declive cognitivo desde que me estrellé la cara abierta me ha ayudado a ralentizarme y a tener un final de 2025 más descansado”, expuso, aunque se mostró optimista al planificar con médicos “el arduo trabajo de arreglarlo”.

Contenido patrocinado

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: &#039;Por primera vez en mi vida...&#039;

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: 'Por primera vez en mi vida...'

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de &#039;Ride The Lightning&#039;

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de 'Ride The Lightning'

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad