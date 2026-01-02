¿Veremos nuevas películas de terror? Los tres personajes clásicos pasan a ser parte del dominio público en 2026

A partir de este 2026, y como suele ocurrir cada cambio de año, hay algunos personajes reconocidos a nivel mundial que pasan a ser parte del dominio público, dejando atrás las limitaciones por derechos de autor.

En esta oportunidad, hay tres figuras destacadas y ampliamente populares que pasan a formar parte de este grupo que ya no están sujetas al copyright que restringía su uso en muchas ocasiones de reproducción.

Se trata de Pluto, Betty Boop y Nancy Drew, cada uno en sus respectivas imágenes y ediciones específicas. Esto, considerando que con el paso de los años fueron evolucionando y presentando nuevas imágenes.

En el caso de Pluto, será bajo su versión de debut como Rover en el corto The Picnic; Betty Boop pasará tal y como aparece en Dizzy Dishes; Nancy Drew lo hará en su versión del primer volumen El secreto del reloj antiguo. Cada uno de los títulos lanzados en 1930.

Estas ediciones primigenias, publicadas hace 95 años, cumplen el plazo de protección bajo la ley estadounidense, lo que las libera para el uso libre por parte de cualquier persona.

Además, uno de los puntos más llamativos es que pueden utilizarse de la mejor forma estimada, permitiéndose adaptaciones, parodias y homenajes sin permisos ni pagos.

De todas formas, hay que tener en cuenta que algunos diseños posteriores o marcas registradas siguen protegidas, siendo únicamente las encarnaciones iniciales las que integran el acervo cultural compartido.

Hay que recordar que en Estados Unidos, obras previas a 1965 pierden copyright tras 95 años de su estreno original, transitando al dominio público donde cualquiera puede copiar, modificar o reutilizar elementos como libros, cortos animados o canciones.

Para personajes recurrentes, solo se libera la versión exacta de su primera obra, no evoluciones modernas. Esto genera discusiones sobre equilibrio entre protección creativa y acceso público, similar a casos previos con Mickey Mouse o Winnie the Pooh.

La medida invita a proyectos innovadores, desde tributos nostálgicos hasta giros inesperados como thrillers o comedias absurdas con estos símbolos de los años 30.

Los precedentes incluyen slashers con Mickey en Mickey’s Mouse Trap (2024) o Winnie en Winnie the Pooh: Miel y sangre, dando cuenta que la libertad creativa puede transformar inocentes héroes en antihéroes.