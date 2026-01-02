;

Vuelco en el mercado de Colo Colo: la inesperada salida que podría alterar los planes de Blanco y Negro

Desde Argentina aseguran que Estudiantes de La Plata busca repatriar a Javier Correa para la temporada 2026.

Colo Colo sigue en la búsqueda de refuerzos para la temporada 2026, luego de asegurar los fichajes de Matías Fernández y Joaquín Sosa. Sin embargo, no todo es positivo para el “Cacique”, que podría sufrir un inesperado revés en el mercado de pases.

Según informó el periodista Agustín Zabaleta del portal argentino 0221.com.ar, Estudiantes de La Plata inició los primeros sondeos para repatriar a Javier Correa, quien defendió la camiseta del “Pincha” antes de llegar al Estadio Monumental.

“Tal como pasó a mediados de este año (2025), las partes vuelven a acercarse para negociar un segundo ciclo en el Pincha. El jugador busca salir de Colo Colo”, afirmó el comunicador.

La posible salida del atacante podría provocar un cambio total en el mercado de los albos, ya que el argentino está contemplado como el ‘9′ titular del equipo de Fernando Ortiz y obligaría a la dirigencia de Blanco y Negro a buscar un nuevo centrodelantero para el 2026.

Cabe recordar que Javier Correa tiene contrato vigente con Colo Colo hasta fines del 2027, aunque hace un par de días el propio jugador conversó con DSports Radio de Argentina y no descartó partir de Macul.

“Estoy contento en Colo Colo, pero el fútbol es muy dinámico. Uno se puede proyectar en un club, pero después te pueden decir otra cosa. Estamos abiertos a lo que pase. Lo que sea mejor para mí, para mi familia, para todos. Esperemos a ver qué pasa”, declaró.

