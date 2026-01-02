Violento choque en Providencia: conductor ebrio lanzó por los aires a un carabinero en moto

Un violento accidente de tránsito quedó registrado por cámaras de seguridad en la comuna de Providencia, Región Metropolitana, luego de que un conductor en estado de ebriedad impactara a un carabinero.

El hecho ocurrió la madrugada de este viernes, en la intersección de Avenida Vicuña Mackenna con calle Marín, cuando el automóvil realizó un viraje indebido y colisionó al funcionario que iba en una moto.

La víctima corresponde a un carabinero que se encontraba de franco, desplazándose en su moto particular rumbo a su unidad policial. El registro muestra el momento exacto del impacto y la violenta caída del funcionario sobre el pavimento.

Pese a la gravedad del choque, el carabinero —perteneciente a la 57ª Comisaría Motorizada de Independencia— resultó solo con lesiones leves, siendo atendido por personal de emergencia.

El conductor del vehículo fue detenido en el lugar y se constató que no portaba licencia de conducir y mantenía documentación vencida. Además, fue identificado como ciudadano peruano.

Tras someterse al alcotest, el hombre arrojó 1,98 gramos de alcohol por litro de sangre, confirmando que conducía en estado de ebriedad al momento del accidente. El caso quedó a disposición del Ministerio Público.

Imágenes sensibles: