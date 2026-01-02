;

VIDEO. Violento choque en Providencia: conductor ebrio lanzó por los aires a un carabinero en moto

El conductor del vehículo no portaba licencia de conducir y mantenía documentación vencida.

Javiera Rivera

Violento choque en Providencia: conductor ebrio lanzó por los aires a un carabinero en moto

Un violento accidente de tránsito quedó registrado por cámaras de seguridad en la comuna de Providencia, Región Metropolitana, luego de que un conductor en estado de ebriedad impactara a un carabinero.

El hecho ocurrió la madrugada de este viernes, en la intersección de Avenida Vicuña Mackenna con calle Marín, cuando el automóvil realizó un viraje indebido y colisionó al funcionario que iba en una moto.

La víctima corresponde a un carabinero que se encontraba de franco, desplazándose en su moto particular rumbo a su unidad policial. El registro muestra el momento exacto del impacto y la violenta caída del funcionario sobre el pavimento.

Revisa también

ADN

Pese a la gravedad del choque, el carabinero —perteneciente a la 57ª Comisaría Motorizada de Independencia— resultó solo con lesiones leves, siendo atendido por personal de emergencia.

El conductor del vehículo fue detenido en el lugar y se constató que no portaba licencia de conducir y mantenía documentación vencida. Además, fue identificado como ciudadano peruano.

Tras someterse al alcotest, el hombre arrojó 1,98 gramos de alcohol por litro de sangre, confirmando que conducía en estado de ebriedad al momento del accidente. El caso quedó a disposición del Ministerio Público.

Imágenes sensibles:

Contenido patrocinado

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: &#039;Por primera vez en mi vida...&#039;

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: 'Por primera vez en mi vida...'

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de &#039;Ride The Lightning&#039;

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de 'Ride The Lightning'

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad