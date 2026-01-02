Empresa responde a ‘funa’ por fallida cena de Año Nuevo: acusan amenazas y hostigamientos
La organizadora afirmó haber sido intimidada y anunció que solicitó registros audiovisuales.
La empresa Oído mi Chef respondió públicamente a la funa en redes sociales tras las denuncias por una supuesta estafa en una cena “de lujo” de Año Nuevo.
A través de un comunicado, aseguraron que la versión difundida no refleja lo ocurrido y acusaron un ambiente de hostigamientos, amenazas y desórdenes durante el evento.
Desde la productora señalaron que el conflicto se desató cuando un grupo de asistentes comenzó a grabar y a increpar a la organización, situación que derivó en gritos, empujones e incluso robos al interior del recinto.
La organizadora del evento afirmó haber sido víctima de intimidaciones constantes. “Me encerraban, no me dejaban caminar y me amenazaron”, sostuvo.
Respecto a los videos viralizados en redes sociales, la empresa cuestionó su contenido, señalando que solo mostrarían momentos aislados y no el desarrollo completo del servicio.
Aseguraron además que no existen registros difundidos de la comida servida ni del funcionamiento general del evento.
En cuanto a la salida anticipada del DJ, explicaron que se produjo luego de que algunos asistentes acusaran a la organización de realizar un evento clandestino, pese a que contaban con boletas y respaldo legal.
Desde Oído mi Chef descartaron irregularidades en la prestación del servicio y afirmaron que la reacción de los asistentes generó un clima insostenible para continuar con normalidad la celebración.
