Empresa responde a ‘funa’ por fallida cena de Año Nuevo: acusan amenazas y hostigamientos

La empresa Oído mi Chef respondió públicamente a la funa en redes sociales tras las denuncias por una supuesta estafa en una cena “de lujo” de Año Nuevo.

A través de un comunicado, aseguraron que la versión difundida no refleja lo ocurrido y acusaron un ambiente de hostigamientos, amenazas y desórdenes durante el evento.

Desde la productora señalaron que el conflicto se desató cuando un grupo de asistentes comenzó a grabar y a increpar a la organización, situación que derivó en gritos, empujones e incluso robos al interior del recinto.

La organizadora del evento afirmó haber sido víctima de intimidaciones constantes. “Me encerraban, no me dejaban caminar y me amenazaron”, sostuvo.

Respecto a los videos viralizados en redes sociales, la empresa cuestionó su contenido, señalando que solo mostrarían momentos aislados y no el desarrollo completo del servicio.

Aseguraron además que no existen registros difundidos de la comida servida ni del funcionamiento general del evento.

En cuanto a la salida anticipada del DJ, explicaron que se produjo luego de que algunos asistentes acusaran a la organización de realizar un evento clandestino, pese a que contaban con boletas y respaldo legal.