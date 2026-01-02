;

Empresa responde a ‘funa’ por fallida cena de Año Nuevo: acusan amenazas y hostigamientos

La organizadora afirmó haber sido intimidada y anunció que solicitó registros audiovisuales.

Javiera Rivera

La empresa Oído mi Chef respondió públicamente a la funa en redes sociales tras las denuncias por una supuesta estafa en una cena “de lujo” de Año Nuevo.

A través de un comunicado, aseguraron que la versión difundida no refleja lo ocurrido y acusaron un ambiente de hostigamientos, amenazas y desórdenes durante el evento.

Desde la productora señalaron que el conflicto se desató cuando un grupo de asistentes comenzó a grabar y a increpar a la organización, situación que derivó en gritos, empujones e incluso robos al interior del recinto.

La organizadora del evento afirmó haber sido víctima de intimidaciones constantes. “Me encerraban, no me dejaban caminar y me amenazaron”, sostuvo.

