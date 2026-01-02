Delincuentes protagonizan intento de encerrona en Providencia: se movilizaban en dos autos
Los ladrones, con rostro cubierto, iban a bordo de una camioneta y un auto de color azul.
En las últimas horas, un violento intento de encerrona se registró en el sector de calle María Luisa Santander, en la comuna de Providencia.
Esto ya que dos automóviles ocupados por sujetos con rostro cubierto intentaron interceptar a otro vehículo que transitaba en el lugar.
Los asaltantes, a bordo de una camioneta y un auto de color azul respectivamente, intentaron robar el auto en cuestión, sin embargo, este logró dar marcha atrás, pudiendo escapar del lugar.
El hecho está siendo atendido por los equipos de seguridad municipal de Providencia.
