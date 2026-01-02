;

En pleno centro de Santiago: anuncian corte de luz hasta por 6 horas para este sábado 3 de enero

La interrupción del suministro se debe a una serie de trabajos programados que buscan mejorar el servicio.

Sebastián Escares

Imagen referencial.

Imagen referencial. / Larisa Stefanuyk

Durante esta jornada, la empresa encargada de la electricidad en gran parte de la región Metropolitana, Enel, anunció un nuevo corte de luz en la capital.

Según comunicó la compañía, la interrupción en el suministro se efectuará este sábado 3 de enero y se trata de un trabajo programado con el objetivo de mejorar la calidad del servicio.

Revisa también:

ADN

El corte de luz se prolongará por hasta 6 horas y afectará a un grupo de residentes ubicados en pleno centro de Santiago

¿Cuáles son los sectores afectados?

En concreto, el corte de luz afectará a las calles Arturo Prat, Sgto. Aldea y San Diego, en plena comuna de Santiago.

En tanto, el corte se prolongará desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas de este sábado 3 de enero. A continuación el detalle:

ADN

