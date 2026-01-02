En pleno centro de Santiago: anuncian corte de luz hasta por 6 horas para este sábado 3 de enero

Durante esta jornada, la empresa encargada de la electricidad en gran parte de la región Metropolitana, Enel, anunció un nuevo corte de luz en la capital.

Según comunicó la compañía, la interrupción en el suministro se efectuará este sábado 3 de enero y se trata de un trabajo programado con el objetivo de mejorar la calidad del servicio.

El corte de luz se prolongará por hasta 6 horas y afectará a un grupo de residentes ubicados en pleno centro de Santiago

¿Cuáles son los sectores afectados?

En concreto, el corte de luz afectará a las calles Arturo Prat, Sgto. Aldea y San Diego, en plena comuna de Santiago.

En tanto, el corte se prolongará desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas de este sábado 3 de enero. A continuación el detalle: