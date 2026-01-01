;

Impacto múltiple en Autopista Central deja varios atropellados y tránsito restringido

Una colisión en cadena a la altura del Centro de Justicia movilizó a equipos de emergencia y provocó severas restricciones de tránsito.

Verónica Villalobos

Foto T13

Foto T13

Santiago

Un grave accidente de tránsito se registró durante la mañana de este jueves 1 de enero en la Autopista Central, a la altura del Centro de Justicia de Santiago, luego de una colisión múltiple que involucró a al menos cinco vehículos y que terminó con siete personas atropelladas.

Tras el hecho, se desplegó un amplio operativo de emergencia con presencia de Carabineros de Chile, personal de la concesionaria y equipos de salud, quienes trabajaron en el lugar para asistir a los lesionados y controlar el tránsito en la vía.

Desde el sitio del accidente se informó que la colisión ocurrió en dos momentos: primero un choque que involucró a seis vehículos y posteriormente otro impacto en una curva cercana, donde se sumaron cuatro automóviles más. Producto de esta situación, varias personas resultaron con lesiones de diversa consideración, incluidas fracturas.

El teniente coronel Mauricio Meneses Pincheira confirmó que entre los involucrados hay un funcionario de Carabineros y que tres paramédicos resultaron lesionados tras ser atropellados por una camioneta mientras prestaban auxilio en el lugar. El resto de los heridos corresponde a conductores de los vehículos afectados.

Debido al accidente, el tránsito en la Autopista Central presentó importantes restricciones, manteniéndose solo una pista habilitada en sentido sur. Las causas del hecho están siendo investigadas, mientras las siete personas lesionadas fueron trasladadas a distintos centros asistenciales.

Contenido patrocinado

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: &#039;Va a haber harto problemita&#039;

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: 'Va a haber harto problemita'

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: &#039;Llevo más de un año cuidándome de...&#039;

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: 'Llevo más de un año cuidándome de...'

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad