Impacto múltiple en Autopista Central deja varios atropellados y tránsito restringido

Santiago

Un grave accidente de tránsito se registró durante la mañana de este jueves 1 de enero en la Autopista Central, a la altura del Centro de Justicia de Santiago, luego de una colisión múltiple que involucró a al menos cinco vehículos y que terminó con siete personas atropelladas.

Tras el hecho, se desplegó un amplio operativo de emergencia con presencia de Carabineros de Chile, personal de la concesionaria y equipos de salud, quienes trabajaron en el lugar para asistir a los lesionados y controlar el tránsito en la vía.

Desde el sitio del accidente se informó que la colisión ocurrió en dos momentos: primero un choque que involucró a seis vehículos y posteriormente otro impacto en una curva cercana, donde se sumaron cuatro automóviles más. Producto de esta situación, varias personas resultaron con lesiones de diversa consideración, incluidas fracturas.

El teniente coronel Mauricio Meneses Pincheira confirmó que entre los involucrados hay un funcionario de Carabineros y que tres paramédicos resultaron lesionados tras ser atropellados por una camioneta mientras prestaban auxilio en el lugar. El resto de los heridos corresponde a conductores de los vehículos afectados.

Debido al accidente, el tránsito en la Autopista Central presentó importantes restricciones, manteniéndose solo una pista habilitada en sentido sur. Las causas del hecho están siendo investigadas, mientras las siete personas lesionadas fueron trasladadas a distintos centros asistenciales.