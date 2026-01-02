Deportes Concepción confirma fecha y rival para la “Noche Lila”: se medirán ante un campeón

Comienza el 2026 y este próximo lunes gran parte de los equipos del fútbol chileno iniciarán sus pretemporadas con miras a las competencias de este año.

Uno de los clubes que más rápido se ha movido en el mercado pensando en sus desafíos es Deportes Concepción, que tras ascender mediante la Liguilla ahora está conformando un plantel para pelear cosas importantes en Primera División.

Parte importante de la preparación del “León de Collao” serán los partidos amistosos. Ya tienen participación confirmada en la Serie Río de La Plata, donde enfrentarán a rivales de talla internacional, pero además sumarán otro importante duelo en condición de local.

Esto porque este viernes, “El Conce” anunció la realización de su tradicional “Noche Lila”, instancia en la que se medirá ante el actual campeón del fútbol chileno, Coquimbo Unido, en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

El evento fue programado para el miércoles 14 de enero a partir de las 17:00 horas, mientras que el partido se disputará desde las 20:00. Las entradas ya se encuentran a la venta para los hinchas que deseen asistir.