“Somos el país que más canchas sintéticas tiene y nos hemos dado cuenta de que el fútbol profesional requiere otro tipo de césped”

En conversación con Los Tenores de la Tarde, Francisco Zegers, gerente comercial de la empresa encargada de la instalación del pasto híbrido en las canchas del Mundial Sub 20 de Chile, se refirió a los grandes beneficios de este nuevo tipo de césped.

Javier Catalán

Entre las cosas positivas que dejó el Mundial Sub 20 disputado en nuestro país en 2025 está el cambio de césped en los estadios que fueron sede, los cuales pasaron de pasto natural a uno híbrido. Esto permitió disputar una gran cantidad de partidos sin que las canchas sufrieran un deterioro significativo.

Este viernes, Los Tenores de la Tarde conversaron con Francisco Zegers, gerente comercial de ZegersPro, compañía encargada de la instalación de esta innovadora carpeta de pasto en el Estadio Fiscal de Talca y en el Elías Figueroa de Valparaíso.

El pasto híbrido es un 95% pasto natural y un 5% fibra sintética. Ese es un tipo de pasto híbrido, una fibra que prácticamente no se ve si la cancha está en buenas condiciones. Es prácticamente jugar en natural”, comenzó explicando sobre este tipo de césped.

“En cuanto al mantenimiento, es una cancha totalmente natural; lo sintético es un apoyo, pero el manejo es igual al de una cancha de pasto natural. Tiene muchas ventajas positivas y un par de negativas, que son los costos”, continuó.

Sobre los costos de instalación de esta alfombra, afirmó: “Una cancha de pasto híbrido cuesta más de 200 mil dólares, pero las ventajas que vimos en el Mundial Sub 20, con 17 partidos en el Estadio Nacional y en el Elías Figueroa, fueron impresionantes, al ver cómo la cancha se mantuvo en muy buenas condiciones. Eso explica por qué afuera lo están usando todos y no optan por el sintético, ya que permite darle más uso a la cancha”.

Además, se refirió a un posible contacto desde Antofagasta, ciudad que también cambiará el césped del Estadio Calvo y Bascuñán. “A nosotros no nos consultaron, y acá hay un tema, porque el sintético siempre va a ser la alternativa más rápida y fácil. Somos el país que más canchas sintéticas tiene y nos hemos dado cuenta de que el fútbol profesional requiere otro tipo de césped. El tema de las lesiones es totalmente distinto”, sentenció Zegers.

