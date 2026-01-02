;

Anuncian probables tormentas eléctricas secas en 2 regiones de Chile: se esperan temperaturas de hasta 35°

Según un reciente pronóstico, el fenómeno no registraría ningún tipo de precipitación.

Sebastián Escares

Desde hace varias semanas atrás que las altas temperaturas han sido la tónica en buena parte del territorio nacional.

Sin ir más lejos, el pasado domingo 28 de diciembre decretaron Alerta Roja por calor extremo en la región Metropolitana.

Ahora, un reciente pronóstico meteorológico anunció una posible tormenta eléctrica seca en 2 regiones de Chile durante este primer fin de semana del 2026.

¿En qué regiones se producirá el fenómeno?

De acuerdo a un pronóstico publicado por Meteored, en base al modelo Centro Europeo para Pronósticos a Mediano y Largo Plazo (ECMWF) el “el desplazamiento de la dorsal en altura hacia la zona austral de nuestro país, permitirá que se forme una baja segregada“.

“La aproximación de la baja segregada, con su nubosidad tipo cumulonimbos, podría generar tormentas eléctricas en la cordillera de Los Andes en las regiones de Biobío y La Araucanía. También en el valle norte de esta última”, detallan.

Según el pronóstico antes mencionado, las tormentas eléctricas que se esperan para la región del Biobío y La Araucanía tendrán características secas, es decir “no registrarán algún tipo de precipitación”, explican.

Dicho fenómeno se produciría este sábado 3 de enero, cuando en las regiones del Biobío y La Araucanía se registren temperaturas cercanas a los 35°.

