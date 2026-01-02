;

La exótica oferta que recibió la U de Chile por Lucas Assadi

Según información de ADN Deportes, los azules no han tenido propuesta desde el Atlético Mineiro por el volante, pero sí desde Europa.

Carlos Madariaga

Rodrigo Hernández

La exótica oferta que recibió la U de Chile por Lucas Assadi / Bastian Valdivieso/UnoNoticias

Lucas Assadi es uno de los grandes valores que tiene la U de Chile en torno a la chance de vender futbolistas de cara a la próxima temporada.

Al respecto, en los últimos días se había planteado el interés del Atlético Mineiro de Brasil, donde dirige el exentrenador azul Jorge Sampaoli.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, según información de ADN Deportes, al Centro Deportivo Azul no ha llegado ninguna oferta concreta desde Belo Horizonte por el volante.

Lo que sí, en la U de Chile manejan una propuesta desde Europa por Lucas Assadi, aunque no precisamente desde una de las ligas más potentes.

Según información de ADN Deportes, el Maccabi Haifa de Israel ya expresó a la directiva de la U de Chile su intención de sumar al jugador de 21 años, aunque se desconoce la cifra de la propuesta que han hecho.

El elenco que tiene interés en Lucas Assadi es considerado uno de los grandes de la liga israelí, donde actualmente se ubican en la cuarta posición, en una temporada donde quedaron fuera de la clasificación a la fase de grupos de la Conference League.

