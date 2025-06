Cambios en los tags de las autopistas en Chile: estos conductores tendrán que pagar el doble

¿Cómo se puede transitar por una autopista urbana concesionada en la Región Metropolitana sin contar con un tag en el vehículo? Hasta ahora, una de las alternativas era comprar el pase diario único interoperable (PDUI) que cuesta $12.720. Esa alternativa, que permite transitar un día completo por estas carreteras, tiene sus días contados.

Ese pase dejará de funcionar a partir del 1 de julio de 2025: desde ese día, cada autopista urbana se hará cargo de la regularización. Los tránsitos sin tag se podrán regularizar en el sitio www.pasastesintag.cl y en canales autorizados a partir del día 11 y hasta un plazo máximo de 30 días desde el cruce del pórtico.

En el sitio, basta con ingresar la patente del vehículo para ver los pasos por diferentes puntos de control de las autopistas. Desde las concesiones aseguran que esta modificación será beneficiosa para quienes, sin tener tag, solo usan pocos kilómetros o pórticos de autopistas urbanas, ya que pagarán “lo justo”.

Por ejemplo, alguien que viaje de una región vecina a Santiago al aeropuerto y luego regrese, podrá regularizar sus pasos por pórticos en el mismo sitio. Ya no tendrá que pagar los casi 13.000 pesos actuales.

¿Qué pasa si un conductor se demora? Por el pago tardío (pasado los 30 días), el pago será el doble del que tenga un tag activado.

Estos cambios lo aplicarán las autopistas Vespucio Sur, Autopista Central y Acceso Vial AMB. Los usuarios que no regularicen sus tránsitos se ven expuestos a la aplicación de la “tarifa infractora”, que en algunos casos puede superar los $11.000 diarios para autos, motos y camionetas, según El Mercurio.

No todos se sumaron: Vespucio Norte y Túnel San Cristóbal optaron por regularizar los tránsitos vía un “pase diario” (propio y no interoperable), lo cual si no se cumple, se aplica tarifa infractora.