MOP cuestiona proyecto ‘No Más TAG’: “No es justo legislar para el 100% cuando solo el 5% no cumple”

Durante este miércoles 31 de diciembre, más de 550 mil vehículos dejarán la Región Metropolitana rumbo a distintos puntos del país con motivo de las celebraciones de Año Nuevo, siendo la Región de Valparaíso uno de los principales destinos, según proyecciones del Ministerio de Obras Públicas.

En conversación con ADN Hoy, el ministro subrogante de Obras Públicas, Danilo Núñez, explicó que estas estimaciones se construyen a partir de datos históricos de pórticos y simulaciones comparables por calendario, lo que permite un margen de error acotado.

“Cada año, a través de los pórticos, se va contabilizando la cantidad de vehículos. Luego se proyecta comparando días equivalentes, y esa variación es muy pequeña, entre un 2% y un 3%”, señaló.

De acuerdo con el MOP, solo este martes se espera la salida de 165 mil vehículos entre las 7:00 y las 24:00 horas , con una alta concentración del flujo durante la tarde. “Más allá de los llamados a salir en distintos horarios, la gente termina saliendo a la misma hora. Siempre la curva se concentra durante la tarde del último día”, indicó Núñez.

En ese contexto, la autoridad reiteró el llamado a salir temprano y a aprovechar los horarios de menor congestión, advirtiendo que el aumento del flujo impacta directamente en los tiempos de viaje.

“En la mañana circulan entre 1.500 y 2.000 vehículos por hora, pero en la tarde esa cifra sube a 4.000 o 5.000. Eso hace que un viaje de dos horas se transforme en tres, y si hay accidentes, incluso se puede duplicar”, advirtió.

Fiscalización

“Han disminuido los accidentes, pero no han disminuido los fallecidos. Hoy el problema no es mecánico, sino la imprudencia, el consumo de alcohol, drogas y el manejo temerario”, sostuvo.

Sobre la fiscalización, explicó que “es imposible tener un carabinero en cada cruce, pero las autopistas cuentan con sistemas de cámaras que permiten detectar excesos de velocidad y sancionar posteriormente”, afirmó.

En esa línea, llamó a erradicar prácticas como circular por la berma. “No es una tercera pista. Es el espacio por donde deben circular ambulancias, bomberos y Carabineros. Usarla genera más congestión y conflictos entre conductores”, recalcó.

“Hoy la persona que ha bebido alcohol no siempre tiene la racionalidad para entregar las llaves. Ahí son los amigos y la familia quienes deben intervenir. Volver de madrugada, con alcohol y apuro, es una combinación muy peligrosa”, subrayó.

Debate por el TAG

Consultado por el alza del TAG y los peajes, que se aplica cada inicio de año, y por el avance del proyecto conocido como “No Más TAG”, Núñez advirtió sobre los efectos que tendría eliminar las sanciones por circular sin el dispositivo.

“El 95% de los chilenos paga su TAG. El problema está concentrado en un 5%. Legislar para el 100%, cuando el 95% cumple, no es justo”, sostuvo.

El ministro explicó que el impacto no recaería en las concesionarias, sino en el Estado. “No es que la concesionaria deje de recibir recursos. El Estado tendría que pagar esos contratos, y eso significa menos inversión en hospitales, educación, caminos rurales u otras obras”, señaló.

“El sistema de concesiones adelanta recursos que el Estado tendría en el futuro. Las carreteras siguen siendo del país, pero se financian de una forma que permite desarrollarlas antes”, afirmó.

Finalmente, insistió en la necesidad de abordar el debate con información clara. “Aquí falta mucha pedagogía. Hay mitos respecto a las concesiones, pero el sistema es dinámico y perfectible. La solución no pasa por eliminar el TAG”, concluyó.