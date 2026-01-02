;

VIDEO. Luis Jara aparece con heridas en el rostro: reveló que fue mordido por un perro y compartió potente reflexión

El cantante contó que sufrió una mordida en el rostro y aprovechó el momento para reflexionar sobre la vida, el paso del tiempo y sus deseos para el nuevo año.

Luis Jara comenzó el 2026 con una mezcla de emoción, reflexión y un inesperado episodio que reveló ante sus seguidores: fue mordido por un perro en el rostro, dejando visibles cicatrices.

Mediante un video publicado en Instagram, el artista mostró la herida y contó: “Me mordió un perro en la nariz, pero son cicatrices visibles que se borran como las que también no son tan visibles”.

Lejos de centrarse en el accidente, Jara utilizó el momento para hacer un balance de su 2025. “Vi egresar a mi hijo de cuarto medio, vi a mi hijo mayor cumplir 30, vi a mi hijo del medio casarse, que son cosas mucho más fuertes y potentes, que cualquier trofeo que la vida me haya puesto delante”, confesó.

“Hagamos del 2026 el mejor año de nuestras vidas”

“Este 2025 me propuse celebrar mis 60 años en paz y armonía y creo que lo logré.”, señaló el cantante, agregando que para este año “pedí ser más tolerante, más generoso, más cuidadoso, más empático”.

“Estoy pidiendo que todo lo que hoy día puede ser miedo desaparezca y enfrentemos el 2026 con ganas, con valentía, con humor, llenarnos de valores positivos”, expresó.

Pese al ataque del animal, Luis Jara cerró su reflexión invitando a sus seguidores a mirar el futuro con optimismo: “Hagamos del 2026 el mejor año de nuestras vidas. Todos lo merecemos”.

Revisa aquí el video de Luis Jara:

