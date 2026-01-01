Reconocida actriz chilena anuncia embarazo con emotivas postales de Año Nuevo

Santiago

Pasada la medianoche del 1 de enero, la actriz Mariana di Girolamo sorprendió a sus seguidores al compartir dos tiernas postales en su cuenta de Instagram, donde dejó ver su avanzado embarazo y confirmó que se convertirá en madre durante 2026.

En las imágenes, la intérprete aparece mostrando su vientre, sin necesidad de mayores explicaciones. Junto a las fotografías, Di Girolamo escribió únicamente “2026”, mensaje que bastó para desatar una ola de reacciones, felicitaciones y buenos deseos entre sus más de un millón de seguidores.

Entre los comentarios destacados se leyeron mensajes como “Será lo más lindo amiga, feliz feliz año”, “Hermosa guatita. Muchas felicidades” y “Te amo amiga hermosa. Vamos vamos vamos 2026”, reflejando el cariño del público y de sus cercanos ante la noticia.

Cabe recordar que la actriz mantiene desde hace varios años una relación con el músico y DJ Sebastián Román, con quien en los últimos años decidió radicarse en España en busca de nuevos desafíos profesionales.

En entrevistas anteriores, Di Girolamo ha señalado que este cambio de vida respondió a la necesidad de crecer tanto a nivel personal como de pareja, además de diversificar su carrera artística entre proyectos de cine, series, teatro y compromisos publicitarios, etapa que ahora suma un nuevo e importante capítulo con la llegada de su primer hijo.