;

Alarma en el pop mundial por exitosa cantante que comenzó 2026 internada: preocupa a sus fans por fotografía compartida

La artista compartió una imagen desde la clínica en pleno Año Nuevo y encendió las alertas por su estado de salud.

Nelson Quiroz

Getty Images

Getty Images / Adam Bettcher

Preocupación y conmoción generó en el mundo del pop internacional una publicación realizada por Pink durante las celebraciones de Año Nuevo.

La reconocida cantante estadounidense reveló que inició el 2026 lejos de los festejos habituales, en una situación que encendió las alertas entre sus seguidores y la industria musical.

ADN

Getty Images

El mensaje, compartido en redes sociales, fue suficiente para desatar una ola de reacciones a nivel global. La artista dejó en evidencia que atraviesa un complejo momento personal, marcado por decisiones importantes relacionadas con su salud.

Revisa también

ADN

La cantante de 46 años confirmó posteriormente que pasó la Nochevieja hospitalizada, desde donde compartió una imagen en una cama clínica con una venda en el cuello.

En el extenso mensaje que acompañó la fotografía, Pink reflexionó sobre un 2025 que calificó como “difícil”, pero también lleno de aprendizajes, asegurando que decidió dejar atrás el dolor para comenzar un nuevo ciclo.

En su testimonio, explicó que debió someterse a una cirugía para reemplazar dos discos en el cuello, intervención que enfrentó con su habitual franqueza.

“Puede que no sea un lifting facial sofisticado, pero me van a poner dos discos nuevos y brillantes”, escribió, recordando que el desgaste físico es parte del costo de una carrera marcada por exigentes giras y presentaciones. “El rock and roll es un deporte de contacto”, agregó.

Pink también relató que pasó sola la víspera de Año Nuevo en la habitación del hospital, mientras su familia celebraba practicando snowboard. Aun así, se mostró optimista y aseguró que está enfocada en escuchar a su cuerpo y priorizar su bienestar de cara al 2026, al que espera llegar fortalecida.

El episodio revive una serie de antecedentes médicos que la artista ha enfrentado en los últimos años, incluyendo hospitalizaciones que la obligaron a cancelar conciertos, una infección por covid-19, fracturas y cirugías previas en la cadera y el cuello. Pese a ello, siempre ha logrado regresar a los escenarios con renovada energía.

Contenido patrocinado

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: &#039;Va a haber harto problemita&#039;

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: 'Va a haber harto problemita'

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: &#039;Llevo más de un año cuidándome de...&#039;

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: 'Llevo más de un año cuidándome de...'

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad