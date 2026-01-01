Alarma en el pop mundial por exitosa cantante que comenzó 2026 internada: preocupa a sus fans por fotografía compartida

Preocupación y conmoción generó en el mundo del pop internacional una publicación realizada por Pink durante las celebraciones de Año Nuevo.

La reconocida cantante estadounidense reveló que inició el 2026 lejos de los festejos habituales, en una situación que encendió las alertas entre sus seguidores y la industria musical.

El mensaje, compartido en redes sociales, fue suficiente para desatar una ola de reacciones a nivel global. La artista dejó en evidencia que atraviesa un complejo momento personal, marcado por decisiones importantes relacionadas con su salud.

La cantante de 46 años confirmó posteriormente que pasó la Nochevieja hospitalizada, desde donde compartió una imagen en una cama clínica con una venda en el cuello.

En el extenso mensaje que acompañó la fotografía, Pink reflexionó sobre un 2025 que calificó como “difícil”, pero también lleno de aprendizajes, asegurando que decidió dejar atrás el dolor para comenzar un nuevo ciclo.

En su testimonio, explicó que debió someterse a una cirugía para reemplazar dos discos en el cuello, intervención que enfrentó con su habitual franqueza.

“Puede que no sea un lifting facial sofisticado, pero me van a poner dos discos nuevos y brillantes”, escribió, recordando que el desgaste físico es parte del costo de una carrera marcada por exigentes giras y presentaciones. “El rock and roll es un deporte de contacto”, agregó.

Pink también relató que pasó sola la víspera de Año Nuevo en la habitación del hospital, mientras su familia celebraba practicando snowboard. Aun así, se mostró optimista y aseguró que está enfocada en escuchar a su cuerpo y priorizar su bienestar de cara al 2026, al que espera llegar fortalecida.

El episodio revive una serie de antecedentes médicos que la artista ha enfrentado en los últimos años, incluyendo hospitalizaciones que la obligaron a cancelar conciertos, una infección por covid-19, fracturas y cirugías previas en la cadera y el cuello. Pese a ello, siempre ha logrado regresar a los escenarios con renovada energía.