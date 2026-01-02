Los tres escenarios que maneja Deportes Antofagasta para ejercer la localía ante los cambios al Calvo y Bascuñán / Cristofer Devia/ Uno noticias

La municipalidad de Antofagasta aprobó, a través de su concejo municipal, los recursos necesarios con tal de hacer reformas al estadio Regional Calvo y Bascuñán.

El cambio a césped sintético y la instalación de una nueva pista atlética llevarán a que Deportes Antofagasta no pueda disponer de su localía a comienzos de la temporada en la Primera B.

Por lo mismo, en la directiva “puma” se analizan opciones, las cuales fueron expuestas por el sitio Liga Sports, considerando que, por el nuevo cuaderno de cargos, deben inscribir cuatro estadios para evitar suspensiones de partidos.

En ese contexto, una de las alternativas es el Parque Juan López, que se ubica en la misma ciudad de Antofagasta, pero que tiene problemas de infraestructura, seguridad y para la transmisión de TV.

Otra opción es la del Rolando Cortés de Mejillones, ciudad a 45 minutos de Antofagasta, pero tampoco tiene instalaciones adecuadas, aun cuando los “pumas” ya lo utilizaron en Copa Chile.

La tercera alternativa es la del Zorros del Desierto en Calama, que cumple con todos los requerimientos, pero implica cerca de dos horas de desplazamiento vía terrestre, complicando la logística del equipo.

El debate se mantiene a la espera de que se comiencen a zanjar los plazos de cuándo empezarán las obras en el Regional Calvo y Bascuñán.