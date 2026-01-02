;

Los tres escenarios que maneja Deportes Antofagasta para ejercer la localía ante los cambios al Calvo y Bascuñán

Ante las modificaciones al césped del recinto nortino, los “pumas” sondean opciones para el arranque de la Primera B.

Carlos Madariaga

Los tres escenarios que maneja Deportes Antofagasta para ejercer la localía ante los cambios al Calvo y Bascuñán

Los tres escenarios que maneja Deportes Antofagasta para ejercer la localía ante los cambios al Calvo y Bascuñán / Cristofer Devia/ Uno noticias

La municipalidad de Antofagasta aprobó, a través de su concejo municipal, los recursos necesarios con tal de hacer reformas al estadio Regional Calvo y Bascuñán.

El cambio a césped sintético y la instalación de una nueva pista atlética llevarán a que Deportes Antofagasta no pueda disponer de su localía a comienzos de la temporada en la Primera B.

Revisa también:

ADN

Por lo mismo, en la directiva “puma” se analizan opciones, las cuales fueron expuestas por el sitio Liga Sports, considerando que, por el nuevo cuaderno de cargos, deben inscribir cuatro estadios para evitar suspensiones de partidos.

En ese contexto, una de las alternativas es el Parque Juan López, que se ubica en la misma ciudad de Antofagasta, pero que tiene problemas de infraestructura, seguridad y para la transmisión de TV.

Otra opción es la del Rolando Cortés de Mejillones, ciudad a 45 minutos de Antofagasta, pero tampoco tiene instalaciones adecuadas, aun cuando los “pumas” ya lo utilizaron en Copa Chile.

La tercera alternativa es la del Zorros del Desierto en Calama, que cumple con todos los requerimientos, pero implica cerca de dos horas de desplazamiento vía terrestre, complicando la logística del equipo.

El debate se mantiene a la espera de que se comiencen a zanjar los plazos de cuándo empezarán las obras en el Regional Calvo y Bascuñán.

Contenido patrocinado

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: &#039;Por primera vez en mi vida...&#039;

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: 'Por primera vez en mi vida...'

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de &#039;Ride The Lightning&#039;

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de 'Ride The Lightning'

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad