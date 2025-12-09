;

Con dos chilenos y casi todas las grandes figuras del circuito: este es el listado de jugadores que disputarán el Australian Open en 2026

Otros dos nacionales deberán buscar su cupo en el main draw desde la fase previa.

Carlos Madariaga

Con dos chilenos y casi todas las grandes figuras del circuito: este es el listado de jugadores que disputarán el Australian Open en 2026

Con dos chilenos y casi todas las grandes figuras del circuito: este es el listado de jugadores que disputarán el Australian Open en 2026 / PAUL CROCK

Durante la jornada de este martes, la organización del Australian Open dio a conocer el listado de jugadores inscritos para el torneo.

A nivel general, destaca la presencia de los máximos candidatos al título, como el campeón defensor, Jannik Sinner, además de Carlos Alcaraz, Alexander Zverev y Novak Djokovic.

Revisa también:

ADN

La gran ausencia es el danés Holger Rune, 15 del planeta, quien sufrió una dura lesión que lo tendrá fuera del circuito al menos hasta el US Open del próximo año.

También destaca la inclusión de importantes jugadores que estarán fuera de los cabezas de serie y que pueden ser huesos duros de roer en las primeras rondas, como los italianos Matteo Berrettini y Lorenzo Sonego, el griego Stefanos Tsitsipas, el norteamericano Reilly Opelka o el australiano Alexei Popyrin.

En cuanto a los chilenos, hay dos que entraron directo al cuadro principal del Abierto de Australia: Cristian Garin (80° ATP) y Alejandro Tabilo (81° ATP).

Nicolás Jarry y Tomás Barrios deberán jugar la ronda previa al primer Grand Slam, donde ocho argentinos clasificaron directamente, donde el mejor sudamericano es Francisco Cerúndolo, 21 del mundo.

Contenido patrocinado

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad