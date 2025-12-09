Con dos chilenos y casi todas las grandes figuras del circuito: este es el listado de jugadores que disputarán el Australian Open en 2026 / PAUL CROCK

Durante la jornada de este martes, la organización del Australian Open dio a conocer el listado de jugadores inscritos para el torneo.

A nivel general, destaca la presencia de los máximos candidatos al título, como el campeón defensor, Jannik Sinner, además de Carlos Alcaraz, Alexander Zverev y Novak Djokovic.

La gran ausencia es el danés Holger Rune, 15 del planeta, quien sufrió una dura lesión que lo tendrá fuera del circuito al menos hasta el US Open del próximo año.

También destaca la inclusión de importantes jugadores que estarán fuera de los cabezas de serie y que pueden ser huesos duros de roer en las primeras rondas, como los italianos Matteo Berrettini y Lorenzo Sonego, el griego Stefanos Tsitsipas, el norteamericano Reilly Opelka o el australiano Alexei Popyrin.

En cuanto a los chilenos, hay dos que entraron directo al cuadro principal del Abierto de Australia: Cristian Garin (80° ATP) y Alejandro Tabilo (81° ATP).

Nicolás Jarry y Tomás Barrios deberán jugar la ronda previa al primer Grand Slam, donde ocho argentinos clasificaron directamente, donde el mejor sudamericano es Francisco Cerúndolo, 21 del mundo.