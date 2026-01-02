;

“Me preguntaba qué necesidad tenía de sentir tanto dolor”: la confesión de Stefanos Tsitsipas que impacta al mundo del tenis

El griego reconoció haber evaluado el retiro ante sus problemas en la espalda el año pasado.

Carlos Madariaga

Con la llegada del Año Nuevo, el mundo del tenis comenzó a movilizarse con la disputa de la United Cup, el torneo mixto de países que se desarrolla en Australia.

Al respecto, una de las principales novedades del torneo es el regreso a la actividad por parte del griego Stefanos Tsitsipas, quien no competía a nivel ATP desde el US Open, cuando quedó eliminado en segunda ronda a manos de Daniel Altmaier.

Antes de su debut en la United Cup, donde venció por 6/3 y 6/4 al japonés Shintaro Mochizuki, el actual 36 del ranking ATP reconoció una serie de problemas en la espalda que marcaron su temporada 2025.

“Me asusté mucho después del US Open, porque estuve dos días sin poder caminar, eso hizo que me replanteara mi futuro”, reconoció Stefanos Tsitsipas en conferencia de prensa,

“Al verme tan gravemente lesionado se me vinieron a la mente muchas cosas. Fue imposible no pensar qué sería de mi vida en el futuro, si seguía así. Hubo momentos en los que me preguntaba a mí mismo por qué hacía eso, qué necesidad tenía de sentir tanto dolor”, reconoció quien llegara a ser 3 del mundo, confesando que evaluó incluso el retiro

Prefiero dejar el tenis si no puedo disfrutarlo sin dolores que estar luchando constantemente con problemas graves de salud. Supongo que si no puedo competir, tendré que dejarlo, pero mi sueño sería seguir compitiendo durante diez años más. El tenis me lo ha dado todo, sería durísimo tener que abandonarlo“, cerró Stefanos Tsitsipas, apuntando a tener un mejor 2026, considerando que pudo completar la pretemporada sin dolor.

