Joven permanece en riesgo vital tras brutal agresión en fiesta de Año Nuevo en Talcahuano

Durante la madrugada del 1 de enero, un joven de 20 años fue gravemente agredido en el marco de una fiesta de Año Nuevo realizada en el Centro de Eventos Espacio Marina, en la comuna de Talcahuano. La víctima permanece internada en estado crítico en la Clínica Biobío de Concepción, con diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano.

Según antecedentes entregados por fuentes médicas, el ataque ocurrió poco antes de las 06:00 horas, cuando el joven fue agredido por un número indeterminado de personas al interior del recinto, por causas que aún se investigan. Ante la falta de atención inmediata en el lugar, fue su propio hermano quien lo trasladó en un vehículo particular hasta el centro asistencial.

El evento congregó a más de 2.000 asistentes, lo que generó preocupación pública por las condiciones de seguridad del recinto. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Análisis Criminal, mientras que las diligencias fueron encomendadas al OS9 de Carabineros.

El fiscal Mario Elgueta calificó el hecho como de máxima gravedad, advirtiendo que las lesiones podrían costarle la vida a la víctima. “El joven estaría en riesgo vital, por lo tanto, es una situación de máxima gravedad para nosotros. Estamos trabajando con laboratorio, el sitio está aislado y se están realizando las primeras indagatorias para no perder evidencia”, señaló.

Responsabilidades

Hasta ahora no se registran personas detenidas. En paralelo, uno de los focos de la investigación apunta a las medidas de seguridad del evento, donde —según la promoción— se anunciaba la presencia de guardias privados, detectores de metales y un sistema de 32 cámaras de televigilancia con inteligencia artificial.

A través de un comunicado, el casino Marina del Sol aclaró que no mantiene relación comercial ni operativa con el centro de eventos Espacio Marina, indicando que se trata de recintos independientes.

Desde el municipio de Talcahuano expresaron solidaridad con la familia del joven y recalcaron que se trató de un evento privado, fuera de la organización municipal. El director de Seguridad Pública, Patricio Fierro, sostuvo que reforzarán los patrullajes en espacios públicos, precisando que la actividad donde ocurrió la agresión contaba con autorización como evento privado.

La investigación continúa en desarrollo, mientras el joven permanece internado en riesgo vital y se busca establecer responsabilidades en uno de los eventos masivos más concurridos del inicio de este año en la Región del Biobío