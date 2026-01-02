Continúa operativo de búsqueda por joven de 19 años desaparecido en el lago Llanquihue

Durante la tarde del jueves, se activó un operativo de búsqueda para dar con el paradero de un joven de 19 años que permanece desaparecido en el lago Llanquihue, luego de volcar una tabla de Stand Up Paddle (SUP) en la que se desplazaba junto a su hermano de 11 años.

El hecho ocurrió cerca de las 18:20 horas en el sector Onces Bellavista, Ensenada, comuna de Puerto Varas, cuando la Capitanía de Puerto de Puerto Varas recibió un llamado al número de emergencias 137 alertando del accidente, en medio de fuerte oleaje.

En el lugar, el menor logró ser rescatado con vida por un bote particular del sector, mientras que el joven no pudo ser ubicado.

En las labores participan personal de la Policía Marítima, una unidad marítima tipo Defender, un helicóptero naval con nadador de rescate, buzos especialistas dependientes de la Gobernación Marítima de Puerto Montt, además de botes salvavidas y efectivos del GOPE de Carabineros de Chile.

Desde la Unidad de Rescate Acuático y Terrestre (URAT) de Osorno indicaron que el rastreo se concentra en la zona donde se produjo el accidente, pero también se ha extendido a otros puntos del lago debido al fuerte oleaje existente.

Las labores de búsqueda continúan durante esta jornada, en medio de altas temperaturas y fuerte viento puelche, proveniente de la zona cordillerana, lo que ha dificultado la navegación de las embarcaciones.