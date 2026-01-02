;

VIDEO. “Es como una amenaza velada”: Julio César Rodríguez responde a Johannes Kaiser y destapa vínculo con “Sin Filtros”

El animador recordó su apoyo al programa donde el excandidato presidencial se hizo conocido.

Nelson Quiroz

Captura - Agencia Uno

Captura - Agencia Uno

En un reciente video publicado en redes sociales, Julio César Rodríguez reaccionó con sorpresa y firmeza ante un comentario de Johannes Kaiser.

Todo se dio cuando el líder del Partido Nacional Libertario criticó al diputado Cristián Labbé por su lenguaje en un podcast y comparó su comportamiento con el del animador, señalando: “Nuestros parlamentarios no pueden actuar como Julio César Rodríguez en un matinal”.

ADN

Agencia Uno

Consultado sobre la alusión en su programa digital Por qué tenía que Decirlo, JC cuestionó la referencia y la calificó de gratuita.

“Por qué me mete a mí, como si yo alguna vez hubiese dicho algo así con una niña en las piernas. Lo encuentro gratuito”, partió desahogando.

ADN

Con un giro más serio, el animador advirtió: “Yo no le tengo miedo a Kaiser, pero esto, siento yo, es como una amenaza velada de lo que viene”.

“Se manda un condoro alguien de su partido, tiene que arreglar algo que tiene que ver con su partido, con su gente y me mete a mí. Entonces, siento que ahí hay una carga casi amenazante de involucrar a gente que no tiene nada que ver, en sus problemas, para salir del paso. Y eso se puede transformar en un patrón de conducta”, cerró.

En la conversación, Rodríguez también reveló un detalle poco conocido: su respaldo al programa “Sin Filtros”, emitido en el canal Vive, del cual es propietario.

Ahí es donde él se hizo famoso. Nunca he llamado para censurar nada; al contrario, hemos colaborado para que el programa siga funcionando”, señaló.

