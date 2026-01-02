El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Corte de Apelaciones acoge querella de capítulos contra exfiscal Manuel Guerra y abre paso a su formalización

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió la querella de capítulos presentada contra el exfiscal metropolitano Oriente, Manuel Guerra Fuenzalida, decisión que habilita al Ministerio Público a avanzar hacia su formalización y eventualmente solicitar medidas cautelares en su contra.

La resolución, adoptada por la Séptima Sala del tribunal de alzada, consideró que existen antecedentes serios y plausibles para investigar a Guerra por los delitos de cohecho agravado, violación de secreto y prevaricación administrativa, en el marco de causas penales de alta connotación pública.

Exfiscal Manuel Guerra / Pablo Vera Lisperguer Ampliar

Según lo expuesto en la querella, el expersecutor RM habría favorecido indebidamente a terceros, entregado información reservada a personas ajenas a investigaciones en curso y adoptado decisiones procesales contrarias a informes técnicos de unidades especializadas del Ministerio Público.

Entre los casos mencionados figuran investigaciones como Penta, Dominga, el caso Vitacura, la Operación Huracán y causas vinculadas a figuras políticas y exautoridades policiales.

El fallo establece que, en esta etapa preliminar, no se requiere acreditar un intercambio efectivo de beneficios para configurar el delito de cohecho agravado, bastando la solicitud de ventajas asociada al ejercicio del cargo. Además, el tribunal sostuvo que el contenido de las comunicaciones analizadas permitiría inferir, de manera indiciaria, un actuar doloso, al subordinar decisiones funcionales a intereses personales.

Con esta resolución, el Ministerio Público queda facultado para formalizar cargos contra Manuel Guerra, dando inicio a una nueva etapa judicial en una de las investigaciones más sensibles sobre eventuales irregularidades al interior de la Fiscalía.