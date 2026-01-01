Indignación genera en redes sociales el testimonio de una usuaria de TikTok que denunció una presunta “estafa” tras asistir a una cena de Año Nuevo que prometía ser una experiencia de lujo, pero que, según relató, terminó siendo un evento desorganizado, con graves incumplimientos y un costo cercano a los 900 mil pesos por familia.

El registro fue publicado este 1 de enero por @katalvaradom (Kata), quien detalló que el evento se realizaría en un recinto privado y estaría a cargo de una empresa especializada en “celebraciones exclusivas”.

Captura Ampliar

De acuerdo a la joven, la oferta incluía cóctel premium, DJ, barra abierta y una fiesta que se extendería entre las 18:00 y las 02:00 horas.

Decepción desde la llegada

Sin embargo, dijo Kata, al llegar cerca de las 21:00 horas, los asistentes se encontraron con un escenario completamente distinto. Según el relato, no había música ambiente adecuada, el DJ reproducía canciones desde su celular sin conexión a los parlantes y la barra ofrecía una atención deficiente y escasa.

El supuesto cóctel premium se limitó a ostras servidas sin hielo, limón, cubiertos ni servilletas, además de frutas entregadas de forma tardía y desordenada.

Captura Ampliar

A medianoche, varios asistentes, incluidos niños, aún no habían comido, relató la mujer, y el plato principal comenzó a servirse de manera fragmentada y a distintos horarios. No hubo entrada ni postre, y cerca de las 00:30 horas el DJ abandonó el lugar, argumentando que su contrato había finalizado.

De acuerdo al testimonio, una de las organizadoras del evento, identificada como Patricia, se habría comprometido a devolver el 50% del dinero, situación que hasta ahora no se ha concretado. Además, asistentes señalaron que al buscar antecedentes en internet, encontraron denuncias previas por hechos similares.

El video acumula más de 123 mil visualizaciones y más de 100 comentarios, donde otros usuarios aseguran haber vivido experiencias parecidas y llaman a difundir el caso.

@katalvaradom @oidomichef en Instagram no tienen TikTok @pata.espic DEVUELVE LA PLATA !! ♬ sonido original - Kata

¿Qué dijo Oído mi Chef?

La página web de la empresa denunciada se encuentra caída. En tanto, desde la empresa Oído mi Chef rechazaron las acusaciones y aseguraron que los asistentes protagonizaron “un escándalo”, incluyendo amenazas, empujones y robo de botellas, anunciando además acciones legales por lo que califican como una “funa” injustificada.

“Me encerraban, no me dejaban caminar, me amenazaron, me desearon la muerte, además de maldecirme cada cierto rato y tratarme a empujones. Todos los vídeos del lugar los pedí”, señalaron.

“Empezaron a grabar, a gritar y eso de niños llorando es porque no paraban de gritar, solo publicaron cosas que no tienen ningún sentido, no hay fotos de la comida ni nada. El dj se tuvo que ir porque empezaron a grabar y a decir que éramos algo clandestino, siendo que todo está con sus respectivas boletas de ventas. Ellos fueron a esto”, cerraron.