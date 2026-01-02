;

Desesperada búsqueda en Japón: reportan desaparición de chileno visto por última vez en un centro comercial de Tokio

Su familia informó que ya ingresaron denuncias formales ante la Cancillería de Chile, el Consulado de Chile en Tokio y la PDI.

Una intensa búsqueda se desarrolla en Japón para dar con el paradero de un ciudadano chileno, de 44 años, que fue visto por última vez el pasado 19 de diciembre en la ciudad de Kawasaki, Tokio.

Se trata de Sebastián Aitken, quien cuenta con residencia en ese país desde hace más de 20 años. Según informó su familia, el último registro corresponde a las 19:00 horas en el centro comercial LAZONA Kawasaki.

Desde entonces, no se ha tenido ningún tipo de contacto con Sebastián, lo que activó las alarmas entre sus cercanos y las gestiones ante las autoridades tanto en Japón como en Chile.

Desaparición de Sebastián Aitken

La familia informó que ya ingresaron denuncias formales ante la Cancillería de Chile, el Consulado de Chile en Tokio y la Policía de Investigaciones.

Sebastián Aitken mide cerca de 1,72 metros, es de contextura robusta, tiene el cabello negro y corto, además de barba. Al momento de su desaparición, vestía una polera negra y un jockey del mismo color.

Sus cercanos habilitaron el teléfono y WhatsApp +56987688378, además del correo electrónico info.seba.aitken@gmail.com, donde se puede entregar cualquier antecedente de manera directa y confidencial.

