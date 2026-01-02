;

Buscan a joven que desapareció en vísperas de Año Nuevo en Concepción: salió sin celular y sin avisar a nadie

La situación mantiene preocupada a su familia, dado el diagnóstico del joven de 26 años, quien vive con trastorno esquizoafectivo.

Ruth Cárcamo

Sigue presente la incertidumbre en la comunidad de Concepción, región del Biobío, por la desaparición de Felipe Astorga Vera, un joven de 26 años que fue visto por última vez el miércoles 31 de diciembre.

Según los antecedentes preliminares, el joven salió de su casa, ubicada en el sector de Barrio Norte, entre las 13:00 y las 15:00 horas, sin llevarse su celular, ni su billetera, además de no avisar a nadie.

La situación mantiene preocupada a su familia, dado el diagnóstico de Felipe, quien vive con trastorno esquizoafectivo. Sus cercanos dijeron a Meganoticias que decidió abandonar su tratamiento médico en septiembre pasado producto de los efectos secundarios.

“Nos encontramos muy preocupados”

“Actualmente, él se encuentra sin medicación, ya que la venía rechazando hace algún tiempo. Al ser mayor de edad no podemos obligarlo”, explicó Luciano, su hermano, al medio citado.

Ante esto, señaló que “con mis papás nos encontramos muy preocupados y este 1 de diciembre se hizo la denuncia por presunta desgracia, comentando que él posee un diagnóstico de salud mental”, añadió.

