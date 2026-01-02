;

Tenían 5, 8, 13 y 15 años: la historia que conmueve tras la muerte de cuatro hermanas en incendio en Año Nuevo

La familia había llegado desde Bolivia buscando un nuevo comienzo. Sin embargo, un incendio las sorprendió mientras dormían.

Nelson Quiroz

Agencia Uno - Captura 24 Horas

Agencia Uno - Captura 24 Horas

La tragedia ocurrida durante la madrugada de Año Nuevo en Melipilla sigue generando conmoción por la historia que hay detrás de las cuatro niñas que murieron atrapadas en un incendio.

Las víctimas, hermanas de 5, 8, 13 y 15 años, habían llegado a Chile hace dos años junto a su madre, Lidia Zepita, tras emigrar desde Bolivia en busca de una oportunidad para enfrentar una grave enfermedad y salir adelante económicamente.

ADN

Agencia Uno

Según su propio relato, la mujer decidió dejar su país luego de ser diagnosticada con una afección que requería una operación urgente. En Chile logró someterse a la cirugía, pero quedó con importantes deudas, por lo que comenzó a trabajar intensamente para poder sostener a sus hijas y regularizar su situación financiera. Ese esfuerzo, sin embargo, quedó marcado por una tragedia irreversible.

El incendio se registró cerca de las 05:00 horas del 1 de enero en un cité de la comuna, donde el fuego se propagó rápidamente por viviendas construidas con material ligero. Lidia despertó cuando las llamas ya bloqueaban la salida del dormitorio donde se encontraban las niñas. En un intento desesperado, salió a pedir ayuda y volvió para rescatarlas, pero el avance del fuego se lo impidió.

Revisa también

ADN

“Mis hijas se paralizaron, no quisieron salir. Yo intenté volver, pero ya no pude entrar”, relató entre lágrimas en declaraciones a medios de comunicación. Bomberos logró controlar el siniestro, pero al interior del inmueble fueron hallados los cuerpos de las cuatro menores.

Las primeras diligencias apuntan a una posible falla eléctrica como origen del incendio, hipótesis que deberá ser confirmada por los peritajes de Labocar y OS9 de Carabineros, por instrucción del Ministerio Público. Otras personas resultaron afectadas por inhalación de humo.

Hoy, el principal anhelo de Lidia es poder llevar a sus hijas de regreso a Bolivia para darles sepultura en La Paz, junto a su familia. “Estoy totalmente destruida, no tengo fuerzas para nada. Solo quiero llevarme a mis hijas a mi país”, expresó.

Para ello, se activaron campañas de ayuda solidaria que buscan reunir los recursos necesarios para la repatriación de los cuerpos, mientras la investigación por el fatal incendio continúa en desarrollo.

